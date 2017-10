Nyförvärvet räddade VIK från nytt fiasko – tvingades till straffar mot bottenlaget

För dig som pluskund: Sporten sänder live 15 minuter efter slutsignal - häng med!

Den första perioden blev inte lika händelserik som vid de senaste hemmamatcherna.

Men VIK kontrollerade den väl och släppte bara till en målchans som Marcus Dahlbom stängde igen skickligt på.

Framåt hände en del. Bland annat hade Fredrik Hetta ett par hyggliga avslut.

Gulsvart tog också ledningen. 15.07 in i matchen parkerade kaptenen Fredrik Johansson framför motståndarmålet. När Johan Skiöld sköt och keepern lämnade retur kunde "Freddan" bara knacka in den i öppen kasse.

VIK hade 19–3 i skott i öppningsperioden.

I den andra perioden kom Gulsvart ut och satt tryck direkt. Bland annat satt Johan Skiöld upp Marcus Bergman sopren i slottet för ett klockrent skott i stolpen.

Efter 5.21 åkte sedan Skiöld ut vilket betydde VIK:s första boxplay i matchen. Det redde dock ut sig utan några större problem.

Mot mitten av andra perioden kom Forshaga till ett par skott på mål. Men så långt hade Marcus Dahlbom bra koll.

13.53 in i andra fick VIK sitt andra powerplay. Det hackade och gav ingen utdelning – men strax efter att Gulsvart blivit fulltaligt skickade Jimmie Jansson ner ett skott mot mål. Fredrik Hetta styrde och noterade därmed sitt tredje mål för säsongen när pucken letade sig in.

Mer än så hände inte i mittronden utan VIK kom till tredje perioden med ledning 2–0. Skott i andra: 12–15.

I tredje perioden så kom VIK först två mot en mot Forshagakassen. Fredrik Hetta spelade Petter Mattsson som bommade.

Då vände Forshaga spelet, fick upp pucken på offensiv blå och knäppte in en handledare bakom en, till synes, skymd Dahlbom. Målet gjordes av Henrik Tång.

Efter 6.31 åkte sedan VIK på en utvisning. Det blev inte mål i PP-spelet, men efter att VIK blivit fulltaligt kunde Forshaga klippa in returen till 2–2 via ett skott som touchade ramen för att sedan gå in.

10.20 in i tredje sänktes sedan forwarden Fredrik Hetta fult i offensiv zon. Precis som mot Kristianstad på försäsongen tacklades han långt efter att pucken lämnat bladet. 33 sekunder senare kom nästa utvisning och gav VIK chansen 1.27 i spel fem mot tre.

Hetta kunde lycktligtvis komma tillbaka och spela vidare i matchen.

Men inte ens spel i fem mot tre räckte för att VIK skulle näta. Pucken gick omständigt, sakta och utan några vassa diagonalpass för direktskott.

Det blev inte fler mål än så i tredje vilket betydde sudden death.

Inte heller den gav något mål utan matchen togs till straffläggning.

För dig som pluskund: Sporten sänder live 15 minuter efter slutsignal - häng med!

Matchfakta

VIK-Forshaga 3-2 efter straffar

Första perioden: 1–0 (15.07) Fredrik Johansson (Johan Skiöld, Marcus Bergman)

Andra perioden: 2–0 (16.09) Fredrik Hetta (Jimmie Jansson, Oscar Pettersson)

Tredje perioden: 2–1 (5.14) Henrik Tång (Kimmy Skogland, Stefan Kask), 2–2 (8.40) Benjamin Trust (Calle Kjällström)

Fjärde perioden: -

Avgörande straff: 3-2 Oscar Pettersson

Skott: 19–3, 12–15, 13-8, 3-1

Publik: 1 094 på plats

Så spelade VIK.

Målvakt: Marcus Dahlbom (Daniel Wahlberg)

Förstafemman: Alexander Nilsson Lindelöf, Morgan Hassel, Marcus Bergman, Johan Skiöld, Fredrik Johansson

Andrafemman: Kenny Källström, Joel Werner, Petter Mattsson, Niclas Lehmann, Fredrik Hetta

Tredjefemman: Jimmie Jansson, Robin Nilsson, Kevin Weiskog, Pontus Holmberg, Oscar Pettersson

Fjärdekedjan: Adam Lidström, Jesper Cederberg, Manne Mattisson

Extra: Anton Brandhammar, Hampus Wallin