Sakerna det pratas om efter VIK–Kristianstad: "Behövs inga superlativ – det är fakta"

► TOPPDEFENSIVEN

På tre playoffmatcher hemma i ABB Arena har VIK bara släppt in ett (!) mål över två matcher mot Mariestad och en mot Kristianstad. Ett facit som inte behöver några superlativ utan låter siffran tala för sig själv.

Innan säsongen pratades det om att VIK kunde ha Hockeyettans bästa backuppsättning, sedan svajade det en del till och från och omdömet var inte lika bergsäkert. Nu har de sju där bak klivit fram på ett sätt som förtjänar det där betyget från silly season-månaderna igen.

Det kanske häftigaste av allt är att det spelar ingen roll vem av Hassel, Källström, Jansson. Lindelöf, Appel, Nilsson eller Werner du diskuterar efter Kristianstad. Alla sju var bra.

► MARCUS DAHLBOM

Alla vet att ett framgångsrikt slutspelslag måste ha en framgångsrik målvakt. Det har VIK just nu. Marcus Dahlbom har alltså löst två nollor i playoff mot Mariestad och Kristianstad och vann första ronden mot Joel Gistedt på onsdagskvällen.

Nu behöver han slå den förre SHL-keepern för Frölunda och Brynäs en gång till för att ta Gulsvart till kvalserien.

► KAPTEN FREDDAN

Han gjorde sin 500:e match för VIK mot Mariestad i helgen – och kaptenen med de stora förhoppningarna runt sig fortsätter att leverera förtroendeingivande hockey för klubben. Fredrik Johansson gjorde 1+1 och poäng på 100 procent av målen för VIK i 2–0-segern mot Kristianstad.

Först en urläcker assist där han väggade bort en KIK-back via målburen och sedan satt upp Fredrik Hetta. Sen gjorde han precis vad Conny Strömberg vill och avslutade högre än 34 centimeter ovanför isen (målvaktens benskyddshöjd) och styrde in tvåan i powerplay.

Snacka om att kliva fram och leda sitt lag i en toppmatch.

► 187 MÅL – NU VAR DET STOPP

Kristianstad har en hypergiftig division 1-offensiv och hade snittat 4,45 mål per match via 187 mål på 42 matcher under säsongen innan nedsläpp mot VIK. Fredrik Hansson hade gjort 64 poäng, Johan Skinnars 62. Men i ABB Arena blev KIK-stjärnorna och hela laget nollat.

De kommer säkerligen vara enormt revanschsugna på fredag. Men kan VIK stoppa hela KIK-laget på samma sätt en gång till finns stora chanser att avancera.

► MEN VÄNTA, DET BLEV BARA 12 SKOTT FRAMÅT?

Om defensiven och Fredrik Johansson var lysande i första matchen finns utvecklingspotential i det offensiva spelet. Det var egentligen bara förstakedjan med Johansson, Fredrik Hetta och Pontus Holmberg som fick saker att hända offensivt för Gulsvart.

Att det bara blev tolv skott må vara hänt en gång, Kristianstad sköt inte så många fler med 19. Men sannolikt behöver VIK få lite längre anfall och tid utanför egen zon för att vinna igen på fredag.

Samtidigt var Gulsvart för en gångs skulle oerhört effektivt vilket i slutändan är så mycket viktigare än antalet skott på mål.

► FIXAR DE DET HÄR?

Med 1–0 i matcher och två matchbollar finns ingen som helst anledning att räkna bort VIK från kvalserien. Nu har klubben och spelarna en jättemöjlighet att ta sig till sista tävlingsmomentet för en plats i allsvenskan.

Kristianstad har två matcher på hemmais och är starka där. Precis som VIK är i ABB Arena. Men faktum är att KIK förlorat fyra matcher över ordinarie tid mot värderade topplag under säsongen.

Mats Lusths gäng har torskat hemma mot Huddinge, Hudiksvall, Kallinge och Tranås – och är alltså inte oslagbara i sin ishall. Det finns all anledning för alla västeråsare att se fram mot helgen med optimism.