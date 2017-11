Sportens nya satsning – följ med VIK Hockey in i det allra heligaste: "Det är next level"

Se Hockeypuls trailer "Inside VIK - vägen tillbaka" här.

Under 2017 har VLT, som är en del av Mittmedia Västmanland, slagit flera nya plusrekord.

Till stor del tack vare bevakningen av VIK Hockey och det stora intresset som finns kring klubben.

Under visst hemlighetsmakeri har Sporten under senaste tiden initierat senhöstens stora satsning. Vi har fått möjlighet att följa VIK under två dagar med full tillgång till hela lagets verksamhet – och kommer att presentera resultatet i form av en dokumentär under namnet "Inside VIK - vägen tillbaka".

Under de två dagarna har vi följt VIK från samlingen inför träning tisdag till det sista snacket i omklädningsrummet efter match onsdag.

Vi har dessutom haft huvudtränaren Thomas Paananen "myggad" för att ge alla fans och intresserade så mycket närvaro det bara går att få.

Resultatet blir en längre film där du får ta del av surret i omklädningsrummet, lagmöten, separata träffar för backar och powerplay. närvaron på träning, sista dragningen före match, laddningen före nedsläpp, spelarnas tankar, scenarna i båset under match, vad som sägs i omklädningsrummet under match, firandet efter en seger – intervjuer om säsongen som helhet, drömmen om allsvenskan och mycket, mycket mer.

– Det har varit två fantastiskt roliga dagar där Thomas Paananen, Patrik Zetterberg och alla spelare verkligen bjöd på sig själva och öppnade dörrarna helt och hållet för att kunna göra den här grejen för alla fans och intresserade. För den som gillar VIK så har jag en stor förhoppning om att den här filmen blir något utöver det vanliga som syns i media, säger Hockeypuls reporter Kevin Johansson som följde laget och gjorde dokumentären.

"Inside VIK - vägen tillbaka" har smygpremiär i ABB Arena inför matchen mot Enköping på fredag. Den släpps sedan i sin helhet på Mittmedias sajter under söndagen den 19 november.