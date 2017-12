Ström: Så slutar Allettan – här är största hoten mot VIK Hockey

10. Bodens HF, 35 poäng och 54-42 i målskillnad på 20 matcher (femma i grundserien).

Kommentar: Bodens HF är tillbaka i Hockeyettan för att stanna, men i Allettan lär nykomlingen få en tuff resa. Boden har gjort i särklass minst mål framåt av samtliga lag trots att man inför säsongen fick in en hel del spetsvärvningar. Däribland Piteåtrion Johannes Tornberg, Viktor Sandberg och Sebastian Harila.

En spelare att hålla lite extra koll på är 30-årige backen Tommy Wargh (132 matcher i SHL under sin karriär). Wargh vann den interna poängligan under grundserien med 16 poäng (6+10) på 17 matcher.

9. Skövde IK, 43 poäng och 64-56 i målskillnad på 22 matcher (femma i grundserien)

Kommentar: Skövde IK har inte nått sin maximala formtopp än. Här finns också ett sparkapital i spelare som Henrik Thegel (missat flera matcher). Forwarden återvände hem till Skövde som den stora frälsaren inför säsongen, men han har precis som hela laget mer inom sig.

Målproduktionen har inte kommit i gång alls den här säsongen. Tomas Kempe har annars ett bättre manskap den här säsongen jämfört med i fjol då han mot alla odds nådde en sjundeplats i den södra Allettan. Ska laget upprepa den prestationen måste toppspelarna få i gång målproduktionen bättre.

8. Kalix HC, 41 poäng och 71-41 i målskillnad på 20 matcher (trea i grundserien)

Kommentar: Fyra raka säsonger i Allettan inger respekt. Kalix är ett lag som inte många trodde på inför säsongen, men som har tagit sig hela vägen till Allettan i år igen. I ett ganska slätstruket lag sticker den juniorlandslagsmeriterade backen Johan Pettersson ut. Med sina 25 poäng (6+19) är han i särklass bäst i laget. Kalix starka kollektiv gör att laget inte bör underskattas. Den svårspelade lagmaskinen kan bli en obehaglig överraskning för många lag.

7. Örnsköldsvik HF, 42 poäng och 69-39 i målskillnad på 20 matcher (fyra i grundserien)

Kommentar: Örnsköldsvik avslutades grundserien ursinnigt och tog 27 av 30 poäng på de tio sista omgångarna. Laget går in i Allettan Norra som det formstarkaste laget tillsammans med VIK Hockey. Huvudtränaren Henrik Gradin fick verkligen i gång det krisande laget när han tog över tränaransvaret halvvägs in på grundserien. Ett pånyttfött Örnsköldsvik kan bli en svår nöt att knäcka för motståndarna i Allettan Norra. Laget har mot slutet släppt in väldigt lite mål. ÖHF har också en målvakt av toppklass i JVM-meriterade Michal Zajkowski.

SE ÄVEN: Höstens lag uttaget – de har varit bäst i hockeyettan Norra: "Varit precis den fixstjärnan"

6. Lindlövens IF, 51 poäng och 79-52 i målskillnad på 22 matcher (tvåa i grundserien)

Kommentar: Lindlöven är Hockeyettan Västras positiva överraskning. Laget har tagit stora kliv för varje säsong och kommer den här säsongen in i Allettan bättre rustat jämfört med i fjol då man hamnade i botten.

Laget förlitar sig samtidigt mycket på sin förstaformation med Max Lalander som målkung (14 mål på 22 matcher) och André Astley Rydberg som assistkung (17 assist på 22 matcher). Laget har tappat sin stjärnback David Berg till AIK vilket är ett stort minus. Men med lagets sylvassa powerplay och en av Allettans vassaste förstafemmor, så är Lindlöven ett hot mot samtliga lag.

5. Borlänge HF, 46 poäng och 96-55 i målskillnad på 22 matcher (fyra i grundserien)

Kommentar: Västra seriens målrikaste lag har blandat och gett den här säsongen. Underhållningsvärdet har varit högt med många målrika matcher. Många nya spelare inför säsongen gjorde att laget behövde tid att spela in ett helt nytt spelsystem. Känslan är att Borlänge fått ihop det mycket bättre mot slutet, vilket gör att laget blir en spännande outsider i Allettan Norra. Kan laget få bukt på de djupa dalarna så kan det räcka riktigt långt. Offensiva kvaliteter finns onekligen i spelare som Lucas Venuto, Sebastian Bengtsson och Nils Eriksson.

Fågel eller fisk? Nu är det upp till bevis för ojämna Borlänge!

4. Östersunds IK, 44 poäng och 67-33 i målskillnad på 20 matcher (tvåa i grundserien)

Kommentar: Östersund floppade rejält i Allettan i fjol och hamnade näst sist. Klubben har med andra ord revansch att utkräva på sig själva den här säsongen. Formkurvan pekar uppåt hos en rad nyckelspelare som tidigare haft svårt att få i gång produktionen.

Stjärnan Johannes Nilsson gjorde mäktiga tio poäng (6+4) på de två sista omgångarna. Han går med andra ord in i Allettan som seriens hetaste spelare just nu.

Östersunds kortväxta backuppsättning har också ingett respekt. 33 insläppta mål på 20 matcher har gjort laget svårslaget den här säsongen. Att man nu dessutom förstärkt truppen med 198 centimeter långe Asplövenbacken Oskar Klockerud lär knappast göra lagets defensiv lättare att möta.

I Tim Juel (95,22 i räddningsprocent) och Carl Hjälm (93,69) har man även ett stabilt målvaktspar.

LÄS MER: ÖIK inleder borta mot Borlänge i Allettan: "Idealiskt"

3. Mariestad BoIS, 47 poäng och 77-45 i målskillnad på 22 matcher (trea i grundserien)

Kommentar: Grundserien har känts som en enda lång transportsträcka för Mariestad. Laget gick ursinnigt starkt under inledningen av säsongen och blev tidigt klart för Allettan. Mot slutet har laget gått på sparlåga och haft svårt att finna motivationen.

Mariestad brukar dock ha en förmåga att bli som allra starkast när det börjar gälla något. Det visade laget i fjol när man kom trea i Allettan Södra. I sista play off-steget var man dessutom mycket nära att slå ut självaste Troja/Ljungby.

Mariestad är ett lurigt lag att möta, inte minst med anledning av sitt fruktade powerplay. Dessutom har laget fått i gång sin hemvändare Eddie Davidsson ordentligt (28 poäng (15+13) på 22 matcher.

Mariestad är precis som i fjol ett lag att räkna med.

2. VIK Hockey, 54 poäng och 89-35 i målskillnad på 22 matcher (etta i grundserien)

Kommentar: VIK Hockey har efter en tveksam start varit en gigant i Hockeyettan Västra. Laget har malt ner sina motståndare och blivit en lagmaskin att räkna med, hänförda av lagkaptenen Fredrik Johansson.

Gulsvart blir bara bättre och bättre för varje dag. Mot slutet har fler spelare fått i gång sin målproduktion. Däribland Marcus Bergman och assistkungen Niclas Lehmann.

Känslan är att VIK Hockey ännu inte har nått sin maximala nivå. Ändå visade Gulsvart under grundserien att man i sina bästa stunder är det klart starkaste laget i den västra serien.

VIK är ett tungt lag att möta och svåra att få hål på. Endast 1,59 insläppta mål i snitt per match är ett facit som talar sitt tydliga språk. Den inför säsongen hyllade defensiven har levt upp till förväntningarna.

1. Piteå HC, 53 poäng och 99-34 i målskillnad på 20 matcher (etta i grundserien)

Kommentar: Det stora hotet mot VIK Hockey stavas Piteå. Laget från Norrbotten har öst in mål under säsongen och släpper samtidigt bara in 1,7 mål i snitt per match. Piteå har ruggig spets framåt i spelare som Joakim Högberg (34 poäng (19+15 på 20 matcher) och Magnus Isaksson (38 poäng (9+29) på 20 matcher. Den sistnämnde har över 154 SHL-matcher i bagaget med Luleå och spelade dessutom JVM med en viss Patrik Berglund när det begav sig. Tillsammans med Marcus Sandström (24 poäng (8+16) på 20 matcher har Piteå en superkedja som varit i en klass för sig inför Allettan.

Piteå får utgångstipset även om det kommer att bli en tuff toppstrid av allt att döma.