VIK Hockey inleder säsongen – Sporten livesänder ispremiären i ABB Arena

I ett av vårens avsnitt av #sillyfriday gick VIK:s sportchef, Patrik Zetterberg, ut och sågade det tidigare upplägget kring Gulsvarts ispremiär.

Till söndagens ispremiär i ABB Arena har man nu skrotat det tidigare upplägget med bland annat skills competitions och så vidare.

Istället väljer klubben att satsa på en mer renodlad träning där VIK-fansen bjuds in att se på från läktarplats. För att krydda det hela har Gulsvart även plockat in Sportens hockeyexpert, Kevin Johansson, att under ispasset intervjua spelare och ledare för att på så sätt guida publiken genom träningen.

Har du inte möjlighet att vara på plats?

Inga problem.

Du som pluskund kommer självklart kunna ta del av ispremiären här på våra sajter med hjälp av Sportens livesändning som rullar igång 14.55 på söndag.

Schema för ispremiären:

13.30–14.15: Chans att bekanta sig med årets spelartrupp genom mingel och autografskrivning. Några spelare kommer även att intervjuas på scenen.

14.15–14.45: Intervjuer med NHL-spelarna Mikael Backlund och Dennis Rasmussen.

14.45: Intervjuer med VIK-supports ordförande Jimmie Andersson och vice ordförande Kim Lannebris

14.55: Sportens livesändning drar igång

15.00: Spelarpresentation på isen

15.00–16.00: Isträning för årets spelartrupp. Under passet kommer Sportens Kevin Johansson att intervjua spelare och ledare i VIK Hockey