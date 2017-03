Helvild start i Västerås – VIK leder över SSK efter fem mål på nio minuter

För dig som pluskund: Följ dramat mellan VIK–SSK, vi liverapporterar här

VIK kan vid seger samtidigt som Björklöven förlorar säkra allsvenskt kontrakt på måndagskvällen.

Och publiken i ABB Arena som följer VIK–Södertälje har tveklöst fått uppleva en intressant start på kvällen. Det hände massor redan i första perioden – häng med här.

1.08 in i matchen snurrade SSK:s Johan Skinnars runt kassen och fick in 0–1 via köksvägen på Henrik Lundberg.

Efter 3.22 kvitterade VIK när Stefan Gråhns skott slank in bakom en skymd Alexander Sahlin.

Sen tog VIK ledningen med 2–1 efter 4.50. Linus Svedlund grävde in en retur på Chris Langkows skott.

Och det var inte allt.

Efter 7.24 och ett kvalitetsrikt powerplay hittade Lucas Carlsson över till Johan Skinnars med en diagonal. Skinnars tog emot och vispade upp 2–2 och sitt andra för kvällen i första krysset.

Fyra mål på drygt sju minuter. Och det kom ett femte.

9.02 in i matchen spelade Niklas Lihagen och Fredrik Johansson in pucken centralt till Simon Karlsson. Den förre SSK-spelaren bombade på ett direktskott – som satt stenhårt i nättaket bakom Sahlin.

3–2 till hemmalaget VIK efter den första perioden. Mycket talar för att det blir fler mål i matchen. Som du som pluskund kan följa via Hockeypuls liverapportering här.