Satsning på kvalserien – så följer du Södertälje mot VIK i kväll

De båda Mittmedialagen Södertälje och VIK spelar i kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Det gör serien superintressant för er – vår publik.

Därför kommer vi med start i kväll placera kvalet under stort fokus.

Vi sänder live före nedsläpp, från 18.30–18.45, med senaste nyheterna kring de båda lagen och analyser av våra experter.

Sedan kan vi med stor glädje meddela att vi under kvalserien kan flytta fram våra eftersändningar. Under grundserien var vi tvungna att vänta till 30 minuter efter slutsignal – mot de tio minuter som gäller under kvalet.

Så med kort varsel efter slutsignal kan du zappa över till vår studio för intervjuer med spelare och ledare ur båda lagen samt massor av eftersnack och analyser.

Dessutom kommer vi självklart att textrapportera matcherna precis som vanligt.

Häng med!

Här är länkarna till de båda TV-sändningarna.

Försnack – följ uppladdningen från 18.30

Eftersnack – intervjuer och analyser tio minuter efter slutsignal