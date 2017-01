Berglund matchhjälte för St. Louis efter två mål – avgjorde med läcker styrning

Se Berglunds matchvinnande mål i spelaren nedan.

2017 har varit snällt mot Patrik Berglund hittills.

På sju spelade matcher det här året har Västeråssonen skickat in fem puckar i mål. Det att jämföra med tre mål på 34 matcher innan årsskiftet den här säsongen, där han också hann med en 24 matcher lång måltorka. De två senaste målen kom alltså i segermatchen mot Anaheim Ducks på bortaplan.

Berglund gav St. Louis ledningen halvvägs in i den första perioden när han påpassligt var framme och skickade in en sargretur som slank in bakom John Gibson i Anaheimmålet.

Efter att Rickard Rakell gjort sitt 18:e mål för säsongen när han kvitterade fem minuter in i den tredje perioden väntade förlängning mellan lagen.

Och där klev Berglund fram igen.

Efter att Jaden Schwartz snirklat sig in i offensiv zon spelade han in pucken framför mål där Berglund kom framstormandes och styrde upp pucken i krysset för att vinna matchen, bara 51 sekunder in i förlängningen.

Målet var Berglunds tionde för säsongen, och såg till att St. Louis bröt en förlustsvit på tio raka matcher i Anaheim.

– Det är självklart en riktigt skön känsla att se pucken gå in. Det är belöningen efter att jag jobbat riktigt hårt, säger Berglund efter matchen.

Läs också: Patrik Berglunds rappa skott lämnade Rask chanslös – se målet här

Läs också: Målsuccén fortsätter för Patrik Berglund – kolla in nattens läckra mål: "Roligt att de trillar in"