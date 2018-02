Kriminalförfattaren Don Winslow Sverigeaktuell: "Sadismen har blivit värre"

Han har varit privatdetektiv, surfare, lärare och vildmarksguide. Numera är den 64-årige Don Winslow en uppmärksammad kriminalförfattare och Sverigeaktuell med sin hyllade New York-roman ”Styrkan”.

Boken fick Don Winslow att lämna hemmet i Kalifornien och återvända till sin gamla hemstad.

– Där var jag van vid sådant här väder – det är jag inte numera, säger han och tittar över snön som yr utanför Stockholmshotellet.

Trots att han har en rad böcker bakom sig var det bara ”I hundarnas våld” från 2005 som fanns översatt till svenska. Men efter att nu även "Styrkan" givits ut, och efter hyllningar från författarkollegor som Jens Lapidus och Christoffer Carlsson, finns det stora möjligheter att det kommer fler.

Tragiskt och våldsamt

Hans första böcker var en blandning av humor och thriller, men med ”I hundarnas våld”, en tragisk och våldsam berättelse om knarkkartellerna i Mexiko, inleddes en ny period i hans skrivande.

– Jag hade läst en artikel om kartellerna och om vad som hände i Mexiko, säger Winslow, som med sin familj bor i södra Kalifornien, nära den mexikanska gränsen.

– Sedan ägnade jag sex år till research. Jag levde på att skriva lite TV-manus och sådant, innan ”I hundarnas våld” kom.

Han skrev under de kommande åren bland annat "Savages” och dess prequel ”Kings of cool”, böcker som utspelas i kaliforniska surfarkretsar men också i drogmiljön, men insåg sedan att han var tvungen att skriva en fortsättning till ”I hundarnas våld”. Resultatet blev ”The cartel”, som kom 2015. Boken är dedicerad till de hundratals journalister som mördats i Mexiko under de år han gjorde research.

– Våldet och sadismen har bara blivit värre och värre under åren, säger Winslow, som nu jobbar med en tredje del, om det kaos som bryter ut efter händelserna i "The cartel”.

– Men jag kommer aldrig att kunna åka tillbaka till Mexiko igen. Det är inte så att någon sitter med ett gevär och väntar på mig, men det skulle kunna bli mycket obehagligt.

Hatar Donald Trump

Han hatar Donald Trump och säger att dennes idé om att stoppa droghandeln genom att bygga en mur är ren idioti.

– Det finns ju ändå en rad portar, till exempel El Paso. Var femtonde sekund passerar en bil med droger från Mexiko till USA. Enda sättet att ta död på kartellerna är att legalisera droger. Spritförbudet i USA födde maffian. Drogförbudet födde kartellerna. Vad man än gör, kommer människor ändå att fortsätta att ta droger.

– Och knarkhandeln har lett till att USA idag har överfulla fängelser, fängelser som nu ofta drivs i privat regi av ägare som självfallet vill ha så många fångar som möjligt för det tjänar de pengar på.

Winslow föddes i New York, men han har tidigare bara låtit en bok, ”Isle of Joy”, utspelas där. Nu har han återvänt för att i den hyllade (Stephen King har kallat den ”polisromanernas svar på Gudfadern”) ”Styrkan” berätta om Donny Malone, en tuff och berömd polis, som också är korrumperad och som ställs inför ett näst intill omöjligt val.

– Jag börjar boken med att Donny sitter i fängelse. Läsaren vet från början att det gått snett men hur hamnade han där?

Inför arbetet med ”Styrkan” tillbringade Winslow lång tid i New York, talade med poliser och gjorde noggrann research. I princip allt som händer i boken har hänt i verkligheten.

– Jag har efter det att boken kom ut mött en rad poliser. En del gillar den, andra tyckte inte om att jag har skrivit om korruptionen. Men den förekommer överallt, i alla städer. Just nu är poliserna i bland annat Chicago och Baltimore inblandade i korruptionsmål.

Både ”The cartel” och ”Styrkan” kommer att bli film, i regi av Ridley Scott respektive James Mangold. Den tredje boken om kartellerna kommer troligen i slutet av 2019.

Fakta: Don Winslow

Född: 1953 i New York.

Bakgrund: Växte upp i den lilla kuststaden Perryville på Rhode Island. Började studera journalistik som 17-åring. Har en masterutbildning i militär historia. Har en brokig yrkesbakgrund där han bland annat varit privatdetektiv, lett safariresor i Kenya och vandringsresor i Kina, samt regisserat Shakespearepjäser under somrarna i Oxford.

Debuterade: 1991 med "A cool breeze on the underground" som nominerades till Edgarpriset. Efter romanen "The death and life of Bobby Z" som kom 1997 kunde Don Winslow äntligen bli författare på heltid.

Uppmärksammade böcker: "I hundarnas våld", "The cartel" och "Savages".

Aktuell med: Romanen "Styrkan" som nyligen översatts till svenska.

Gunnar Rehlin/TT