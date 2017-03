Debatt: Slottsherren David von Schinkel ger sig själv in i debatten om Tidö slotts hotade framtid

Det intresse och de reaktioner allmänheten visat oss i samband med tidigare artiklar om Tidö slotts situation på VLT:s kultursidor gör gott och vi tackar varmt för uppmärksamheten.

Landsbygden är viktig och utgör ett oersättligt behov för dem som bor i städer och tätorter, vare sig det gäller livsmedel eller utflyktsmål. Som exempel på den första kategorin kan utbudet av fint kött från Stora Ekeby eller lokalt producerad mjölk från Svånö nämnas. Till den senare kategorin hör kulturbesöksmål som Tidö slott.

Alla vi på vischan satsar mycket och arbetar hårt. Att isolera landsbygden är en farlig utveckling. Om företag på landsbygden ska klara sig är det minsta vi behöver en fungerande plattform.

Om man inte stöttar landsbygden kan man heller inte klaga på att det inte finns fina svenska råvaror som kött, ägg och mjölk eller kulturverksamheter. Det finns så många som arbetar med produkter som vi alla ser kring oss eller på matbordet varje dag. Många av dessa företag har en sak gemensamt, vi är placerade utanför städerna på landet. Glömmer man att hjälpa dessa företag när de sträcker ut en hand så tar man också sakta död på en stor del av vårt kulturella arv och en massa fina råvaror. I möjligaste mån vill vi konkurrera på samma villkor som företagen i staden.

Dagens kommunikation går blixtsnabbt, men saknas den möjligheten halkar vi omedelbart efter. I vårt fall kan vi gå miste om en stor beställning bara för att möjligheten till ett snabbt svar saknas. Detta är resultatet av att inte ha en fungerande telefonlinje eller täckning för mobiler.Det kan även vara ett problem om ambulans eller brandkår behövs.

Läs mer: Tiden rinner ut för Tidö slott – osäkert om slottet förblir öppet för allmänheten i framtiden

Tillgången till vatten och internet är inte alltid en självklarhet – men finns möjligheten tar man det för givet. Nu talar vi om landsbygd – inte glesbygd. Vi talar om ca 2,5 kilometers avstånd i vatten och åkermark från Tidö-Lindö. I dagsläget finns en framtida planering för utbyggnad av internet samt vatten och avlopp. Alla tillstånd från myndigheter att verkställa är klara, men viljan att ”trycka på knappen” ter sig avlägsen. Detta skulle dessutom finansieras av hushållens anslutningsavgifter.

De senaste åren har vi borrat totalt 27 olika borrhål, men dessvärre utan resultat. Än en gång – utan fullgoda vatten resurser och internet kan ingen människa bedriva modern turistverksamhet. Det går inte ens att hanka sig fram. Sista tio åren har vi diskuterat och letat efter olika utvägar utan att lyckas.

Ingen har så dåligt att det inte finns de som har det sämre.

För många är vatten och internet en självklarhet, att skriva om detta kan samtidigt få mig att skämmas lite när det finns människor med betydligt större problem. Men samtidigt är det en förutsättning för oss så vi kan driva företag, konkurrera på samma villkor, förädla vårt kött, erbjuda våra produkter, hyra och hyra ut hus, anställa människor som i sin tur får sina familjer att leva.

Före jul arbetade jag med ett uppdrag att inom ramen för Team Tidö (ytterligare ett företag som är drabbat) att skräddarsy och guida en grupp människor i bil genom Afrika.

Resan startade i Egypten för att 30 dagar senare avslutas i Kapstaden. Vissa av kunderna deltog hela vägen, andra körde etapper. Under 30 dagar bodde vi varje natt i en ny säng i olika miljöer, ibland under all kritik, ibland fantastiskt, men framförallt en lärdom att se kulturen i dessa länder.

Under de 1300 mil vi körde såg vi vackra djur och vackra landskap. Vi såg också en mängd fattigdom och misär. Det fanns även ett filantropiskt inslag i resan, vi hade som en gång tidigare samlat ihop tusentals begagnade glasögon som efter syntester delades ut med hjälp av ideella krafter. Våra medhavda optiker såg till att glasögonen fick nya ägare medan vi körde.

Läs mer: Debatt: Vårda våra kulturminnen!

En ganska enkel ekvation. Kan man inte se, kan man inte läsa. Kan man inte läsa, får man det svårt i skolan. För oss var detta ett enkelt sätt att hjälpa lokalbefolkningen att lösa ett problem, allt fanns ju redan, glasögon, optiker som var generösa med sin tid, viljan att organisera projektet samt generösa krafter att transportera utrustningen.

Självklart skulle jag aldrig dra paralleller mellan länders problem i Afrika och våra problem med internet och vatten. Däremot vill jag exemplifiera situationen att ha problem som oss, och samtidigt ha lyxen till en lösning runt hörnet. Det känns så onödigt och bortkastat att vi i dagens samhälle inte på ett konstruktivt sätt kan lösa enkla problem. Tänk om alla härliga personer jag mötte i Afrikas länder skulle höra om detta, då hade jag skämts.

Västerås stad har tydligt sagt att man vill finna en lösning som stöttar landsbygden samt arbetet med att förvalta våra lokala kulturarv. Tidö slott är ett riksintresse med tusentals utländska besökare varje år. Det är min övertygelse att vi nu kan lösa dessa problem.

På Tidö slott vill vi fortsätta vårt arbete med att utveckla miljön, vi planerar vår egen Gårdsbutik där vi kan sälja de produkter vi redan tagit fram, honung, äppeljuice, korv med mera. Vi vill fortsätta utveckla våra julmarknader med tusentals glada besökare. Vi vill fortsätta med konserter och teatrar på borggården. Vi vill kunna erbjuda företag från städerna konferensmöjligheter i vår miljö. Detta istället för att montera ner som nu är alternativet.

Avslutningsvis vill jag säga att jag önskar att kultur och beslut kring kultur aldrig blir en politisk fråga.

Det enda som kan överträffa min stolthet kring Tidö, Västerås och Sverige, är den tacksamhet jag känner när jag som turist får ta del och lära av andra kulturer.

David von Schinkel

Läs mer: Richard Appelbom: Telia stänger ned Tidö slott?