Grävande, förklarande, belysande – nu är årets Pulitzerpristagare utsedda

Journalistnätverket International Consortium of Investigative Journalists fick dela på priset i kategorin förklarande journalistik tillsammans med tidningsutgivaren McClatchy och tidningen Miami Herald för deras arbete med Panamadokumenten.

Tidningen The New York Daily News och nät-tidningen Propublica delade på priset i public service-kategorin.

För en artikelserie om det utbredda missbruket av smärtstillande medicin i en småstad i West Virginia tilldelades Charleston Gazette-Mails reporter Eric Eyre priset för grävande journalistik.

The New York Times prisades i kategorin internationell journalistik, medan The Washington Posts medarbetare David A Fahrenthold och hans ovan nämnda Trump-artiklar kammade hem priset i kategorin nationell journalistik.

I den skönlitterära kategorin utsågs Colson Whiteheads "Den underjordiska järnvägen" till pristagare.