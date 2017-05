Loreen uppträder för drottningen vid stödkonsert för utsatta barn på Gröna Lund

På söndag firas inte bara Mors dag - det är även den årliga Childhoddgalan på Gröna Lund i Stockholm. På en av de främsta bänkraderna kommer drottning Silvia att sitta.

Klockan 16 kommer ex-Västeråsaren Loreen att uppträda på stora scenen. Även Samir och Viktor, Wiktoria och Nassim Al Fakir uppträder.

Läs också: Mello-Anton öppnar Västerås Cityfestival på stora scenen

Syftet med konserten är att samla in pengar för att ge fler barn en trygg och kärleksfull barndom och alla entréintäkter för dagen går oavkortat till organisationen World Childhood Foundation. Konserten har under åren dragit in närmare nio miljoner kronor till Childhood.

Läs också: Loreen och SVT hotas med stämning