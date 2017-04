Möt vår nya krönikör Malena Ernman: ”Ilskan är bränslet– jag ser orättvisor överallt”

Snabbheten och omfånget är kännetecken för rösten. Egenskaper som gäller för mer än stämbanden hos Malena Ernman. Mycket och fort är favoritläget.

– En sak i taget har aldrig varit min grej. Jag trivs bäst när jag jobbar med många projekt parallellt och helst ska allt vara klart i går, säger Malena Ernman som just den här dagen är hemma i lägenheten på Kungsholmen i Stockholm. Kvällen före tog familjen emot en hund från ett irländskt omplaceringshem.

Det är andra hunden i familjen. Golden retrievern Moses sover på mattan under flygeln och verkar ta tillskottet i flocken med lugn.

– Allt det här hänger ihop, att vi både värnar om djur och lånar ut vårt hus till en familj som flytt krig. Man kan göra både och. I botten handlar det om empati, säger Malena.

Men den traditionella operan – ärligt, jag är ganska trött på den. Jag vet inte hur jag ska ta den vidare.

Hon är uppvuxen i Sandviken där mamma Eva (diakon) och pappa Lars lärde henne det självklara i att ta hand om andra. I familjens hem krävdes inte släktband för att få plats. Malena själv ställde sig gärna i utkanten, hon var en funderare som hellre iakttog än deltog, det gällde även i kören där hon kom med som sexåring. Malena ställde sig längst bak och sjöng utan att vilja höras. Men körledaren Sven-Eric Damm hörde henne ändå. Och placerade henne längst fram i mitten.

Redan då hade hon en exceptionell röst och ett medfött gehör som gjorde att hon kunde urskilja alla toner och själv träffa rätt med rösten

.– Jag var kanske lite udda. Låg helst hemma och analyserade röster på min bandspelare.

Hon experimenterade med egna arrangemang och spelade in olika röstpålägg som hon hört på skivinspelningar. Idolerna var The King's Singers – en engelsk a cappella-grupp. Malena tog ut noterna, skrev ned och brevväxlade med gruppen för att kontrollera att hon hade fått allt rätt.

– De var säkert lite förvånade över att få brev med handsklivna noter från en så ung tjej, säger Malena, men de kollade igenom, skickade tillbaka och det mesta var faktiskt rätt.

Snart befann hon sig själv i England där hon turnerade som nioåring i kyrkor tillsammans med Damm.

– Jag tror att det stod att jag var "nio" år i programbladen i tre år, det gjorde större effekt på publiken.

I dag är hon 45 år och har sjungit titel- och huvudroller för operahusen runt om i Europa och delat scen med de största stjärnorna.

LÄS MER: Ernman ger extra föreställning

Länge hade hon som mål att göra operan mer publik, det lyckades hon med genom att vinna svenska Melodifestivalen med låten La Voix och sedan representera Sverige vid Eurovison Song Contest i Moskva. Ambitionen att nå ut med operan till fler ledde också till operakonserter i Dalhalla. En tradition som snart är inne på tionde året.

– Det är fortfarande vansinnigt roligt. Det vill jag fortsätta med. Men den traditionella operan – ärligt, jag är ganska trött på den. Jag vet inte hur jag ska ta den vidare. Jag vill agera, dansa. Det går inte om man måste stå vänd mot publiken för att nå fram med sången, säger Malena.

Och jag har slutat flyga på grund av miljöskäl, då krävs det planering för att göra jobb längre bort.

Just nu tackar hon nej till det mesta, bland annat till tre turnéer i Europa under 2017– och under intervjun, en förfrågan som kommer på mejl om en föreläsning i Kanada.

– Jag gör det som känns roligt och relevant, just nu är det kortare turnéer och konserter i Sverige. Jag vill vara nära familjen. Och jag har slutat flyga på grund av miljöskäl, då krävs det planering för att göra jobb längre bort.

Förra året spelade hon in en skiva med svenska visor, i höstas var hon aktuell för en talroll på Stadsteatern i Stockholm men fick kliva av på grund av familjeskäl.

– Båda döttrarna har speciella begåvningar och särskilda behov, något som kan ställa till det i mötet med ett samhälle som förutsätter att alla ska vara lika och som värderar social kompetens högst. Jag känner igen mig så väl i det där. Jag hade aldrig kommit fram som sångare om inte en person hade sett min talang och lyft fram mig, säger Malena.

Hon är kritisk till Kulturskoleutredningen som är ute på remiss.

– Där är allt fokus på gruppundervisning. Att alla ska göra samma sak i samma takt. Då tappar man många. Det måste finnas enskild undervisning för barn som kommer vidare snabbare.

Är detta något vi kommer att få läsa i dina krönikor på Mittmedias kultursidor framöver?

– Ja, det kan jag nog lova. Kulturskolan är jätteviktig. Den måste vara demokratisk, till för alla, men för den skull inte förutsätta att alla är lika med samma behov.

Vad kommer du att skriva mer om?

– Oftast sånt som gör mig arg. Ilskan är bränslet. Jag ser orättvisor överallt, och reagerar väldigt starkt. Jag har ett stort motstånd mot intolerans och mobbning. Vi har en självbild av att vara öppna och toleranta, men i själva verket fryser man ut dem som inte passar in i mallen. Det stör mig oerhört och det kommer jag att skriva om.

Intervjun gjordes för några veckor sedan. Då hade inte terrordådet i Stockholm inträffat.

– Jag hade en annan krönika på gång, men jag fick tänka om, just nu känns det omöjligt att skriva om något annat än terrorattacken på Drottninggatan, säger Malena.

LÄS MER: Kulturens serie Motorlandet - om bilen och identiteten

FAKTA/Malena Ernman

Gör: Operasångare - mezzosopran.

Ålder: 45 år

Familj: Maken Svante Thunberg, döttrarna Greta och Beata och två hundar.

Bor: Lägenhet på Kungsholmen och sommarhus på Ingarö.

Aktuell: Ny krönikör för Mittmedia kultur en gång i månaden. I sommar återvänder Malena Ernman till Dalhalla - för nionde året i rad 7-9 juli. Gästar de tre konserterna gör Helen Sjöholm.

LÄS MER: Malenas krönika här: "Vi har visat dem att samhället fungerar"

LÄS MER: Tännsjö: Populismen är demokratins räddning

LÄS MER: Ernman till Dalhalla för nionde året