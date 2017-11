Så vill Hjulström hindra övergrepp på Västmanlands Teater

I uppropet #tystnadtagning berättar nära 600 kvinnliga skådespelare om sexuella övergrepp och trakasserier inom film- och teatervärlden. Fem av dem kommer från Västmanland.

Nu kommer Västmanlands Teater att arbeta med att synliggöra och förändra den kultur som gjort dem möjliga. Dessutom ska rutiner förbättras för att göra det lättare att slå larm om övergreppen sker.

Teaterchefen Niklas Hjulström är chockad över det som under de senaste veckorna framkommit om teaterbranschen.

– Jag har haft chefsbefattningar inom teatervärlden i 15 år nu och har ärligt talat inte sett någonting liknande de kränkningar som beskrivs i uppropet. Det är tystnadskulturen som är så stark och som vi måste bli av med. Det är ett gemensamt ansvar vi alla som arbetar inom teatern har, både män och kvinnor. Problemet är att de här sakerna sällan kommer ledningarna till del, säger Niklas Hjulström.

Konkret kommer han att arbeta med frågorna på Västmanlands teater genom att vika de två närmaste personaldagarna åt frågan, dessutom vill han göra det lättare för anställda och personal att berätta för honom om trakasserier och övergrepp sker på teatern.

– På många sätt är det här förvånande, jag upplever ändå att vi inom teatern arbetat mycket med just genusfrågor. Under de här snart två åren som jag har varit chef på Västmanlands Teater har vi vad jag vet inte haft något ärende av det här slaget, men eftersom tystnadskulturen är så stark kan vi tyvärr inte säkert veta. Samtidigt tror jag att mycket har förändrats under de senaste 20 åren, förr fanns det många småpåvar ute på länsteatrarna som gjorde som de ville.

Cicilia Sedvall arbetar på Västmanlands Teater och är en av fem skådespelerskor som skrivit under uppropet #tystnadstagning, som först publicerades i Svenska Dagbladet. Uppropet var inspirerat av de senaste veckorna kampanj me too# i sociala medier, där människor vittnat om att de utsatts för trakasserier och övergrepp.

– Jag hoppas och tror att detta kommer att leda till att upplösa rådande strukturer och att den gemensamma kraften kan bryta tystnadskulturen. På så vi vågar fler anmäla och känner att de blir tagna på allvar, säger Cicilia Sedvall.

– Förhoppningsvis innebär det nu att de personer som sysslat med det här får sig en tankeställare och inser att de inte kan fortsätta så här och att de har gjort fel, säger Niklas Hjulström.

I dag finns det väldigt få fasta anställningar och Cicilia Sedvall tror att den otryggheten kan vara en bidragande orsak till att många teaterarbetare upplever att de måste vara extra försiktiga. De vill inte bli osams med fel personer eller ses som ”obekväma”, eftersom de då riskerar att inte få fler jobb.

Följande kvinnliga skådespelare från Västmanland deltar i uppropet #tystnadtagning

Ann Petrén

Cicilia Sedvall

Maria af Malmborg Linnman

Katarina Söderberg

Matilda Tjerneld