Trump vill skrota kulturmyndighet

Bland annat vill han skrota National Endowment for the Arts (NEA), myndigheten som betalar ut alla statliga anslag till konstnärlig verksamhet i USA. Nedläggningen ingår i den amerikanske presidentens första budgetförslag som presenteras senare i dag, skriver The New York Times.

Systermyndighet

Enligt tidningen föreslår presidenten även en nedläggning av systermyndigheten National Endowment for the Humanities (NEH) som ansvarar för anslag till olika kulturprojekt runt om i landet. Han föreslår även indragna anslag till Corporation for Public Broadcasting, vilket skulle betyda att de statliga tv- och radiokanalerna PBS och NPR inte får statligt stöd.

NEA har länge varit en vattendelare i amerikansk politik där Republikanerna sedan 1980-talet med jämna mellanrum föreslagit att myndigheten ska läggas ned. Aldrig tidigare har man haft så goda chanser att verkligen göra det. Förutom presidentposten har partiet majoriteten både i kongressen och i senaten.

Helt beroende

Alexandra Nicholis Coon, chef på Massillon Museum i Ohio, berättar att museet är helt beroende av stöd från NEH för ett minnesprojekt om amerikanska soldater som dog i första världskriget.

– Det är beklämmande att vår president och hans administration värderar samhällets minnen och bevarandet av amerikansk historia så lågt, säger hon till NY Times.