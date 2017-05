Karin Bjärles anatomiska hästträns vann över nappflaskor i årets Gasellsprång

I Dagens Industris företagsevent Gasellsprånget tävlade västeråsföretaget Twistshake mot Nyköpingsföretaget PS of Sweden i Västerås under torsdagskvällen. PS of Sweden har tagit fram träns som är anatomiska och mer skonsamma för hästen.

– Det var en tävling där vi pitchade på fem minuter. En expertpanel à la Draknästet grillade oss. Sedan fick publiken rösta på den idé och det företag de tyckte bäst om, berättar Karin Bjärle som äger PS of Sweden.

Dagens Industri Gasell utser tio bolag i Sverige som anses kunna lyckas inom sin genre.

I juni är det dags att kora ett vinnande start-up företag.

Twistshake som tillverkar unika nappflaskor fick alltså se sig besegrade.

