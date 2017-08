Rekordprognos på bilmarknaden: "Högsta siffran någonsin"

24 722 nya personbolar registrerades under juli – en ökning med 2,2 procent jämfört med samma period under förra året, skriver BIL Sweden, den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, i ett pressmeddelande.

– Den svenska ekonomin går på högvarv, vilket också återspeglar sig i en mycket stark bilmarknad. Att Sverige befinner sig i en högkonjunktur bekräftades återigen när SCB under förra veckan publicerade urstarka BNP-siffror, och även av Konjunkturinstitutets konjunkturbarobeter för juli som visade på ett fortsatt mycket positivt stämningsläge i svensk ekonomi, säger Bertil Moldén som är vd för BIL Sweden.

– Detta talar för en fortsatt stark bilmarknad under resten av året, och vår prognos på 375 000 bilar i år är den högsta siffran någonsin sedan vi började mäta 1942.

Trots att dieselmarknaden sjunkit en aning jämfört med förra året så är ungefär varannan ny bil dieseldriven i år.

– Nya dieselbilar är populära hos bilköparna, även om dieselandelen sjunkit jämfört med toppåret 2012 då två tredjedelar av nyregistreringarna var dieslar, säger Bertil Moldén.

3 697 miljöbilar har registrerats under juli och 1 087 supermiljöbilar, med koldioxidutsläpp på max 50 gram per kilometer, registrerades under samma månad.

Slutligen har registreringen av eldrivna lätta lastbilar ökat från 144 förra året till 202 i år, trots en minskning under juli.

– Nedgången i juli kan ses som en rekyl efter den kraftiga uppgången i juni, säger Bertil Moldén.