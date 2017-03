TV: Se hela showen och alla vinnarna på årets Guldstänk

Läs mer: Här är alla vinnarna på Guldstänk 2017

Här kan du se hela galan i repris:

Årets nystartare: 2change World AB (cirka 17 minuter in i sändningen)Årets exportföretagare: Voith Hydro (cirka 29.30 in i sändningen)Årets hållbarbarhetspris. 2change World AB (cirka 41 minuter in i sändningen)Årets innovatör: Rapkap AB (cirka 51.40 in i sändningen)Årets marknadsförare: Skill Twins (cirka 59 minuter in i sändningen)Årets företagare: RA Gruppen AB (cirka 01.34 in i sändningen)Höjdpunkter i sändningen: Linda Pritchard sjunger (cirka 12.38 in i sändningen). Robin Stjernberg sjunger (cirka 24.15 in i sändningen)

Här kan du se reprisen på VLT:s direktsända förmingel inför galan:

Under kvällen utses vinnarna i sex olika kategorier – Årets företagare, Årets marknadsförare, Årets nystartare, Årets innovatör, Årets exportföretag samt Årets hållbarhetspris – i konserthuset.

Men den allt mer populära galan, där årets biljetter sålde slut på bara fyra (!) minuter, innehåller så klart mer än så.

