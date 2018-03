Abba-museet utökas: "Resan fortsätter"

Den 8 maj i år slås portarna till en helt ny Abba-utställning upp. Besökarna ska nu få djupdyka i allt det som medlemmarna Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus, Benny Andersson och Agnetha Fältskog har gjort sedan bandet gick skilda vägar.

"Abba-historien slutade inte 1982. Det ena gav det andra, och resan fortsätter. Det ser vi nu i denna utställning", säger Fältskog i ett pressmeddelande.

"Prova nya saker"

"Vi tog aldrig riktigt farväl av varandra. Vi ville prova nya saker, och tiden verkade aldrig rätt för ett återförenande. Men musiken har jag förstås aldrig lämnat. Mycket av det vi åstadkommit under åren efter Abba presenteras nu i utställningen", säger Andersson.

Exakt vad utställningen kommer att visa upp återstår att se men Ulvaeus beskriver det hela som "ett härligt nöjesfält":

"Det kommer mera"

"Eftersom vi har riktat skaparlusten åt så många håll efter Abba-åren är den nya utställningen som ett härligt nöjesfält, tycker jag. Och det mest fantastiska är att resan aldrig tycks ta slut. Vi är på väg in i nya spännande äventyr, det kommer mera."

På museet, som är beläget på Djurgården i Stockholm, finns en stående utställning om bandets historia samt tillfälliga utställningar. Sedan i slutet av januari visas till exempel samlingen "Guitars of the stars" som består av Claes "Clabbe" af Geijerstams gitarrsamling med bland annat signaturgitarrer från Andy Summers (The Police), Eric Clapton och David Gilmour (Pink Floyd).