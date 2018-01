Bill Clinton prisade Fleetwood Mac

"Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before, yesterday's gone". Så går texten till Fleetwood Macs låt "Don't stop" från 1977 - en text som uppenbarligen föll Bill Clinton på läppen under det tidiga 90-talet.

Han valde nämligen det brittisk-amerikanska bandets låt till sin presidentvalkampanj 1992, vilket i sin tur ledde till att Fleetwood Mac fick så pass mycket ny popularitet att de återförenades på hans installationsbal 1993.

De lät mig använda låten som signaturmelodi och jag har försökt leva efter texten ända sedan dess. Jag är skyldig dem oerhört mycket, sade Clinton under prisutdelningen på Musicare-galan i Radio City Music Hall i New York.

Fleetwood Mac hyllades även av artister som Miley Cyrus, Lorde, Keith Urban, Harry Styles, som alla tolkade bandets hits. Fleetwood-medlemmarna Mick Fleetwood, John McVie, Stevie Nicks, Christine McVie och Lindsey Buckingham avslutade den tre timmar långa galan med att själva spela superhitsen "Go your own way" och "Little lies".

Fleetwood Mac bildades i London 1967 och har sålt över 100 miljoner album.

Musicare-galan arrangeras av amerikanska Recording Academy och äger rum samma vecka som Grammygalan. Priset har tidigare gått till bland andra Tom Petty, Bob Dylan, Barbra Streisand, Bruce Springsteen och Paul McCartney.