Då tävlar Sverige i Eurovision

Det svenska bidraget kommer att tävla under startfältets andra halva. Exakt hur startordningen kommer att se ut presenteras vid ett senare tillfälle.

Fördelen är att det blir mer fokuserat när man är med i andra delfinalen. Det blir inget mellanrum som är fallet om man ställer upp i den första, säger Melodifestivalens tävlingsproducent Christer Björkman.

Sedan får man vara beredd på att tävla stenhårt i fyra dagar i sträck när man sjunger i andra och går vidare. Men nu vet vi ju om det och kan ställa in vinnaren på det.

I semifinalen får Sverige sällskap av grannländerna Danmark och Norge. Andra länder som tävlar mot Sverige om finalplatserna är Ryssland, Ukraina, Australien och bronsmedaljören från förra året, Moldavien.

Det är många bra länder; Ryssland, Ukraina och sedan både Danmark och Norge. Men om man ska vinna måste man ju ändå kunna slå alla, så det är bra med en stark grupp, säger Christer Björkman.

Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien och fjolårsvinnaren Portugal är direktkvalificerade till final.

Förra året representerade Robin Bengtsson Sverige med låten "I can't go on". Bidraget var först ut i musiktävlingen som då ägde rum i Ukrainas huvudstad Kiev. I finalen slutade Robin Bengtsson på en femte plats. Vann gjorde Salvador Sobral med balladen "Amar pelos dois".

Vem som får representera Sverige i år avgörs i Friends arena den 10 mars då finalen i Melodifestivalen avgörs.

Årets Eurovision Song Contest blir den 63:e i ordningen. Tävlingen sänds den 8, 10 och 12 maj från Lissabon.