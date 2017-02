David Lindgrens tur att chocka

Nu är det David Lindgrens tur. Det är slutrockat för denna gång, säger Andersson inför den andra Melodifestival-deltävlingen.

Pausnumret brukar ju hålla hög verkshöjd, förra veckans rockversion av "Änglahund" i Black Ingvars-version tillsammans med Mustasch blev snabbt etta på Viral Topp 50 i Sverige – den låt som har delats mest i sociala medier.

Hasse Andersson förvånades över responsen.

Det var ju fantastiskt kul att få alla positiva reaktioner, etta på Spotify och tvåa på Itunes och allt vad det var. Att en snart 40 år gammal låt kan nå ut så mycket är ju riktigt roligt. Men denna vecka är det inte jag som ska chocka, det är Davids tur, säger Andersson.David Lindgren själv är hemlighetsfull om den där "chocken".

Hans meritlista är bred, så att gissa vad det blir är lite knepigt. Lindgren har såväl kommit fyra i Melodifestivalen som artist (med låten "Shout it out"), gjort succén som David Simpatico i "High school musical" och dessutom sjungit och dansat på skridsko inför 40 000 åskådare på Friends arena under pausen i en SM-final i bandy.

Åh, det var häftigt. Jag hade dessutom riktigt mycket folk med mig då, nu blir det inte fullt lika många. Jag vet inte hur mycket jag får säga, men det kommer att vara mycket fart. Mellofantaster kommer gilla det. Det blir en hyllning till Melodifestivalen.

TT: Men inga skridskor?

– Nej, det är inga skridskor den här gången. Det vågar jag säga.