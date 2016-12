Debbie Reynolds död – ett dygn efter dottern

– Hon ville vara med Carrie, säger sonen Todd Fisher till Variety.

Debbie Reynolds sjöng och dansade sig in i filmhistorien i rollen som Kathy Selden i "Singin' in the rain" 1952.

Hon var enligt LA Times bara 18 år när hon blev klar för rollen, och fick öva på danssteg så att fötterna blödde.

"'Singin' in the rain' och att föda barn är de svåraste saker jag någonsin har gjort i mitt liv", skrev hon i sin självbiografi "Debbie" från 1988.

Hon var en av de stora filmstjärnorna och var med i många musikaler och komedier under 1950- och 1960-talet och Oscarsnominerades för bästa kvinnliga huvudroll för filmen "Colorados vilda dotter" 1964.

Debbie Reynolds fortsatte att göra roller i bland annat tv-serier. En av hennes sista blev en mindre roll i Steven Soderberghs tv-film "Mitt liv med Liberace" från 2013.

Reynolds var också mamma till skådespelerskan Carrie Fisher, världskänd för sin roll som prinsessan Leia i filmserien "Star wars", som avled på tisdagen.

Enligt TMZ befann sig Reynolds i sonen Todd Fishers hem när hon insjuknade i en misstänkt stroke. Hon fördes till sjukhus där hon senare avled.

Skådespelarkollegor har tagit till Twitter för att uttrycka sin sorg. Bette Midler skriver: "Det här är för svårt att förstå. Vacker, begåvad, hängiven sitt yrke, hon följer Carrie, som dog för bara några dagar sedan".

Mira Sorvino kallar dödsfallet en tragedi. "Först Carrie, nu hennes legendariska mamma Debbie Reynolds".

George Takei skriver att det inte finns något svårare än att behöva begrava sitt barn. "Debbie dog av brustet hjärta, men hon är med sin dotter nu".

Debbie Reynolds blev 84 år gammal.

Gustav Sjöholm/TT