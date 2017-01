Disco-kungen John De Sohn tillbaka i Västerås- underhåller på Publik

Med super-hits som Danced Our Tears Away, Under The Sun, Wild Roses och Rush har DJ:n och musik-producenten John De Sohn förstärkt sin position som stjärna på svenska house-scenen. På fredag gästar artisten nattklubben Publik.

John de Sohn som egentligen heter Björn Johnsson har inte bara dundrat på bakom skivspelare och producerat hitsinglar som sålt platina och trippelplatina och streemats 80 miljon gånger på Spotify, han har också stärkt sin position på housescenen egna radioprogram och remixade låtar åt artister som Bruno Mars och Flo-Rid.

På första fullängdsalbumet "Far from home" (2014) medverkade Jakke Erixson, Eric Turner, Linnea Henriksson och Niklas Lundin. Efter det kom låten "Rush" som följdes upp av "Control" och "En runda till" (med duon Albin & Mattias). Senaste singeln är ”Run For Cover” som kom i november och handlar om att man inte fega ur när man träffar någon man verkligen tycker om.