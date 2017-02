"Loreen vinner oavsett"– Mamma Choumicha flyger från Västerås för att se dottern tävla

Skellefteå. När VLT ringer upp har Loreens föräldrar, Choumicha och Omar Talhaoui-Hansson (från Västerås) precis landat i Norland.

– Vi ska till att äta. Det är vi två som är här för att stötta Loreen. Syskonen är upptagna med annat, säger Choumicha Talhaoui-Hansson.

Loreen själv utlovar en come back i Mello som låter prata om sig. Hon tänker i vart fall chocka miljonen Melodifestivaltittare som kommer att sitta klistrade framför tv-apparaterna imorgon. Det lilla man sett på facebook och SVT utlovar djungelvrål, distade syntar, industribasar som mullrar och skitiga arr och ord som "can't hear your empty words".

Mamma Choumicha tror på Loreen.

– Jag har bara hört lite av bidraget på face book, men behöver inte lyssna för att veta att Loreen kommer att göra något alldeles unikt. Jag känner min dotter, säger Choumicha.

– Pappa och jag håller tummarna. Det viktiga är inte att hon vinner, utan att hon framför sitt budskap som säger oss och världen något viktigt.

Är publiken redo för en låt som Loreens?

– Bara de öppnar sina hjärtan. Sverige har kämpat mycket för svenska rättigheter så de borde förstå budskapet Loreen vill förmedla. Jag är stolt. Lycka til, säger jag.