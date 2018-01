Här är talangerna 2018

Det finns gott om lovande artister att se fram emot under 2018. Sarah Klang, hjärtekrossaren bakom singeln "Left me on fire", är omtalad redan innan debutalbumet "Love in the Milky Way" (kommer i februari) ens har släppts.

Siktar mot stjärnorna gör även skådespelaren Frank Dorsin i SVT-serien "Bonusfamiljen". I andra säsongen repriserar han rollen som familjens bråkstake Eddie, och har dessutom en huvudroll i Josephine Bornebuschs "LasseMaja"-film med biopremiär i sommar. "Turist"-skådespelaren Fanni Metelius regidebut "Hjärtat", som går upp på bio den 14 februari, lär inte heller passera obemärkt förbi.

På Dramaten lär nyrekryterade Nina Rashid väcka uppmärksamhet, hon knep huvudrollen i Anna Vnuks uppsättning "Kungligaste teatern" före hundratals sökande. Premiär den 8 mars.

Bland årets litterära talanger sticker bland andra transaktivisten Yolanda Aurora Bohm Ramirez ut med diktsamlingen "Ikon", liksom Balsam Karam som skildrar en ung kvinnas existentiella val i "Händelsehorisonten". Det talas också redan om Alexander Cavalieratos "Släpp ingen jävel över bron" som skildrar Stockholm under krigsåret 1939.

I konstvärlden väntas många följa Petra Hultman som mottog Beckers konstnärsstipendium för 2018. I hennes värld blir farmors broderier och sju sorters kakor konst med en utgångspunkt som är både personlig och politisk.