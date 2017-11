"Idol"-Jemima: "Svårt att hantera stressen"

Att vara med i "Idol" är mycket mer än att bara sjunga i TV4 på fredagskvällarna. Hela veckan är fullmatad med sång- och danslektioner, repetitioner, styling och diverse andra åtaganden.

Jemima Hicintuka berättar att stressen och pressen har fått henne att ifrågasätta sig själv.

Är man verkligen redo för det här livet? Det här med att vara artist och träffa journalister och stå på scenen 24/7 och göra inslag hela tiden. Jag är en person som har jättesvårt att hantera stress så för mig handlar det om att hitta ett sätt att hantera den, säger hon.

"Det var hemskt"

Att få synpunkter och kritik på det man gör är något annat som har varit svårt att hantera.

Det har ju hänt att jag har tappat mig själv som person och artist. Man blir helt "lost" och börjar lyssna på olika åsikter.

För Jemima Hicintuka är det därför viktigt att gå in i en bubbla. Hon berättar att hon avskärmar sig mer och mer för att kunna fokusera i takt med att fredagen närmar sig.

Och det verkar fungera. Hon är en av dem som fått allra mest ros av juryn - enda gången hon har sågats rejält var under duettveckan då hon sjöng med Joakim Jakobsson. Det var också enda gången hittills som Jemima Hicintuka har hängt löst.

Det var hemskt. Jag har inte släppt det än, efter att man har gått igenom sådan skit vill man bara ha revansch och göra bättre ifrån sig

Satsar på topp tre

Just teman och låtval är något som hon har kämpat med under hela hösten. Hon säger att det "kan vara ett rent helvete".

Så även den här veckan då idolerna för första gången ska ta sig an två låtar. Jemima Hicintuka ska sjunga Zara Larssons "Lush life" och Tina Turners "What's love got to do with it".

Det är två låtar som jag är noll säker på. "Only God knows" hur det kommer att gå, men jag kommer att göra mitt bästa. Jag har ju valt låtarna själv, men av låtarna vi fick välja mellan var det egentligen inte någon som passade min stil.

Det är bara fem deltagare kvar i tävlingen och Jemima Hicintuka har ett tydligt mål - det handlar dock inte om att vinna "Idol".

Jag satsar på att komma topp tre. Då har man synts så mycket att människor vet att "hon har kört de här låtarna, vi vet vem hon är som artist". Då kan man utveckla det och ta nästa steg efter "Idol".

"Idol" sänds i TV4 på fredag klockan 20.00.