Känt coverband hyllar Freddie Mercury och Queen på Västerås konserthus

Freddie Mercury hyllas med hyllningskonsert på Västerås konserthus på lördag. Det är Johan Boding med Night of Queen Band & Choir som hyllar Freddie med en rafflande konsert.

Är ni ett Queen och Freddie-coverband?

– Så kan vi väl uttrycka det. Vi spelar inte egen musik och har siktet helt inställt på Freddie, säger sångaren Johan Boding.

Vad kan västeråsarna förvänta sig av lördagens konsert?

– Vi spelar Queens största hits och en del fantastiska Freddie-låtar som inte hann bli hans största hits innan han gick bort. Pärlor, men i det närmaste okända.

Varför fascineras du så av Freddie?

– Det är ju all den där dramatiken kring honom och att han kom ut tidigt som gay. Dessutom hade Queen en sådan genrebredd och ett helt nytt gitarrsound. Freddie sjöng varje sång som att det var på liv och död vilket gör varenda text till en upplevelse som griper tag i en.

Är det inte svårt att försöka låta som Freddie på scen?

–Att som jag sjunga 25 Queen-låtar kväll efter kväll är som att göra ett maratonlopp. Men det är också fantastiskt roligt!

Favoritlåtar?

– Vi öppnar med "Innuendo" och avslutar med "The show Must Go on",sista låten Freddie skrev. Det är nog mina favoritlåtarna just nu.

Om Freddie Mercury kan tilläggas att sångaren trots at han inte växte upp med de bästa förutsättningar ändå slog igenom stort. Han föddes som Farrokh Bulsara i Zanzibar med föräldrar som följde den religiösa, monoteistiska zoroastriska tron som förbjuder homosexualitet men lyckades ändå förföra en hel musikvärld och ge världen singellistettan ”Bohemian Rhapsody". Dessutom övervann han sina skuldkänslor för sin homosexualitet.