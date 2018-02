Mariette: Jag siktar på att vinna finalen

Innan kvällens deltävling beskrev den ängsliga dansbandsfantasten låten "Fuldans" som en klassisk rockswing med blås - och svängde gjorde det minst sagt i Örnsköldsvik. Men när det stod klart att de hade gått direkt till final var det som att även golvet under Robert "Roland Järverup" Gustafsson sviktade.

Nerverna och pressen och allting blev för mycket. Det var som att en ridå drogs ned. Jag har svårt för så starka känslor och det var så mycket energi i salen också, säger han till TT.

Firar med mazariner

Han var i chock när de skulle upp på scenen för att uppträda en gång till, men kände publikens stöd.

Publiken var helt fantastisk, säger han.

Nu ska bandet fira - med mazariner, saft och kanelbullar.

Tränat stenhårt

Klar för Melodifestivalfinalen är också Mariette. Med bidraget "For you" var chansen stor att Melodifestivalveteranen skulle kamma hem en finalbiljett under lördagens deltävling i Örnsköldsvik. Oddsen var kort och gott på hennes sida och nu blickar hon målmedvetet mot finalen.

Jag siktar på att vinna, men ingen sitter säkert, säger hon till TT.

Jämnaste någonsin

Inför kvällens uppträdande har Mariette tränat stenhårt, framför allt på den avancerade koreografin som framförs flera meter upp i luften. Det tog henne raka vägen till final.

Jag gjorde det! Vi gick till final i Friends med jeans och t-shirt, säger hon.

Programledaren David Lindgren upprepade gång på gång att det var väldigt jämnt mellan veckans artister - något som även tävlingsproducenten Christer Björkman bekräftar.

Jag tror alla som har varit här känt att det skulle bli en väldigt jämn vecka, att många slåss om att gå vidare, och det är precis så det blev. Det är i siffror det den jämnaste jag har varit med om, och det har varit skithäftigt, säger han till TT.

Hjärta och smärta

Soloartisten Felix Sandman föll på finalmålsnöret, men tog sig vidare till Andra chansen i årets Melodifestival. Där får han tävla vidare med låten "Every single day", ett känslosamt bidrag i långsamt tempo om hjärta och smärta.

Det är inte första gången Sandman är med i Melodifestivalen. Han har tidigare tävlat som medlem i pojkbandet FO&O. Men nu står han stadigt på egna ben, och fastän en envis förkylning hotat hans röst repade han sig i sista stund inför lördagens deltävling.

Skriven av Ewald

Med sig till Andra chansen i Kristianstad får han Olivia Eliasson och hennes moderna poplåt "Never learn", skriven av bland annat artisterna Anton Ewald och Astrid S.

I Andra chansens dueller får Sandman möta Mimi Werner och Eliasson får gå upp mot Renaida.