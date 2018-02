Melodifestivalen startar med "dödens grupp"

När Melodifestivalen 2018 startar i Karlstad på lördag bjuds det på en blandad kompott av schlagers. Artisterna själva är osäkra på hur det kommer att gå - med ett undantag.

Alla är säkra på att Benjamin Ingrosso kommer att avancera till final med sin "Dance you off". Han är också favorittippad av den samlade schlagerpressen.

Är det sant? Det är fina ord. Det är jätteroligt, säger Benjamin Ingrosso, som dock är blygsam:

Jag tror att det kommer att stå mellan alla.

Sigrid Bernson, som 2014 vann "Let's dance" tillsammans med just Benjamin Ingrosso, ställer upp med popdängan "Patrick Swayze". Texten dryper av "Dirty dancing"-referenser och naturligtvis blir det också ett klassiskt dödslyft på scenen i Karlstad.

Det är ett stressmoment, säger Sigrid Bernson.

Det handlar mycket om balansen, jag måste spänna magen och ha ryggen på rätt ställe för annars kan man tippa över och det vill vi inte göra på lördag.

Rosa rök

I kategorin kontemporär radiopop tävlar hon kanske främst emot Renaida Braun, känd från "Idol" 2016, som ställer upp med den dansanta dängan "All the feels". John Lundvik har också en nutida låt men av det lugnare slaget, hans "My turn" är en dramatisk soulballad med en hel del Eurovision-känsla.

Även norska Kamferdrops låt är modern men på ett helt annat sätt. Hennes "Solen lever kvar hos dig" beskrivs enklast som dansbandshouse och numret ska bli något utöver det vanliga.

Det blir förhoppningsvis mycket rosa rök och många konstiga saker som händer. Jag tror att det kommer att bli snyggt, säger Kamferdrops.

"Kanske skräller"

Ska man tro på oddsmakarna så ligger Edward Blom och Kikki Danielsson sämst till i Karlstad. Men Blom kan överraska med sitt fullmatade "Livet på en pinne"-nummer där såväl en ost som festdukade bord dansar - om allt klaffar.

Det kommer att vara ett klädbyte som är det snabbaste någonsin enligt dem på SVT som jag har pratat med. Så det kan gå snett. Jag hoppas att det funkar, säger han.

Kikki Danielsson, som debuterade i tävlingen för 40 år sedan och nu tävlar för tionde gången, trivs i sin tur med att vara bottentippad med finstämda "Osby Tennessee".

Jag har alltid varit favorittippad och det är hemskt. Nu kanske jag skräller utav helskotta, vi får se, säger hon.

Melodifestivalens första deltävling sänds i SVT1 på lördag klockan 20.00.