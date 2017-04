Börge Lindgren och Musikanterna på andra plats på prestigefyllda "Gyllene skivan"

När tusen av tidningen Orkester Journalens läsare fått tycka till hamnade västeråsmusikern Börge Lindgren på andra plats på 2016 års Gyllene Skiva-lista. De tre i topp är:

1 Ellen Andersson Quartet: I’ll Be Seeing You (Prophone) 35+150=185 poäng.

2 Börge Lindgren: Organ Jazz Börge Lindgren & Friends (VEMUS Records) 100 poäng.

3 Anna Högberg Attack: Anna Högberg Attack (Omlott) 75 poäng.

Hela listan hittar du här.

Gyllene Skivan låter dels en stor jury lyssna sig igenom årets jazzskörd, dels får läsarna av Orkester Journalen som delar ut Gyllene Skivan säga sitt. Det var där Börge Lindgren och Friends hämtade mest poäng. Nog för att hamna på plats två.

Fakta om Gyllene Skivan

Gyllene skivan är OrkesterJournalens pris för årets bästa jazzskiva.

Priset har funnits sedan 1955 då 1954 års bästa skiva utsågs. I årets omröstning har över 160 skivor varit med, skivor som har stark svensk anknytning och som har getts ut under förra året.

I den totala sammanräkningen har varje jurymedlem gett 15 poäng till nummer ett, tio till nummer två och fem till nummer tre, vinnaren av läsaromröstningen har fått 150 poäng, tvåan 100 poäng och trean 50 poäng. Juryn har i år bestått av 31 personer och nära 1000 läsare har röstat.

