Countryprinsessan Whitney Rose till Intiman

Kanadensiska countrysångerskan Whitney Rose (som nyligen flyttat till Texas för att "finslipa countryuttrycket" spelar på Intiman i Västerås på onsdag (17/5). Den 30-åriga artisten, känd för countrypopalbumet "Heartbreaker of the year" gör 21 spelningar med kompband i Skandinavien under en månadslång turné och stannar alltså till i Västerås.

På sin nya EP "South Texas suite" har hon med kompmusiker som Earl Poole Ball (som spelat med folk som Gram Parsons, Buck Owens, Marty Robbins förutom att han i 20-talet år varit fast medlem av kompbandet bakom Johnny Cash och Redd Volkaert.

Whitney beskrivs av entusiastiska recensenter som en modern Loretta Lynn, nya tidens Patsy Cline, ibland till och med en kommande arvtagare till Dolly Parton.