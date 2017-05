Grungepionjären Chris Cornell är död

– Han var en av de stora inom grungen, säger kulturjournalisten Bella Stenberg.

Den amerikanske sångaren Chris Cornell, sångare i Soundgarden och Audioslave, är död Han avled i Detroit på onsdagskvällen och i ett uttalande till nyhetsbyrån AP säger hans talesperson Brian Bumbery att dödsfallet var "hastigt och oväntat", att familjen är i chock och att dödsorsaken nu ska utredas.

Cornell befann sig på turné när han avled och twittrade så sent som i går att han anlänt till Detroit, där han skulle spela med Soundgarden.

Cornell slog igenom som frontfigur i Soundgarden, som hade en framträdande plats i Seattles grungerörelse på 90-talet tillsammans med band som Pearl Jam, Nirvana och Alice in Chains.

– Man pratar om de fyra stora inom thrashen och man kan säga att det fanns fyra stora band inom grungen också, som tog olika inriktningar. Soundgarden var på ett sätt det mest konstnärliga, man kan säga att det var det musikaliskt mest progressiva bandet, även om "progressiv" inte är ett ord som man ska använda när man pratar om grunge, säger kulturjournalisten Bella Stenberg.

Tillsammans med de andra grungebanden spelade Soundgarden en betydande roll i musikvärlden under 1990-talet.

– Grungen var ju en viktig reaktion mot 80-talets glassiga överdåd med arenarock och välsminkade rockartister. Grungen visade att det var okej att inte vara perfekt, säger Bella Stenberg.

Musikalisk breddSoundgardens album "Superunknown" är ett av deras mest kända och innehöll Grammyvinnande låtar som "Black hole sun" och "Spoonman". Bandet splittrades 1997 men återförenades 2010.

Tillsammans med medlemmar från Rage Against the Machine bildade Cornell supergruppen Audioslave 2001 och släppte tre album med bandet. Han hade även en framgångsrik solokarriär och släppte nytt material så sent som i mars. Förra året gjorde han också en konsert i Konserthuset i Stockholm.

– Det känns som att han fortfarande hade mycket kvar att ge och att han också själv tyckte det. Han visade upp en bredd, allt från grunge till ren hårdrock och han kunde också göra mer stillsam musik. Det behövde inte vara fullt ös hela tiden, säger Bella Stenberg.

På sociala medier börjar nu Cornells fans och kollegor uttrycka sin bestörtning över dödsfallet. "En fruktansvärd och sorglig förlust", skriver exempelvis tidigare Red Hot Chili Peppers-medlemmen Dave Navarro på Twitter.

Fakta: Chris Cornell

Född i Seattle 1964. Medlem i Soundgarden och Audioslave.

Släppte första soloalbumet "Euphoria morning" 1999. Det senaste, "Higher truth", kom 2015.

Framförde ledmotivet "You know my name" i James Bond-filmen "Casino royale" 2006.