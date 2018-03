Jerry Williams försvann under Björn Carlssons gig: "Det sista han sa var – tjena"

På söndagen somnade Sveriges rockkung in efter en tids sjukdom. En av landets mest folkkära artisters bortgång fortsätter att sörjas.

Jerry Williams har sedan 60-talet gjort ett enormt antal spelningar i Västmanland. Som när han drog storpublik till en folkparkskväll på Lögarängen 2006.

Lögarängsområdet pryddes med kulörta lampor, tombolahjul och dansbana för att skapa den perfekta stämningen.

Så här skrev VLT-recensenten Dan Linder:

"Keep on rocking. Och rocking. Och rocking. Tänk om folkparkspubliken med sin experimentella jitterbugg orkat hålla samma tempo som idolen. Han far som en harkrank på hett plåttak. Jerry Williams repertoar har minsann varit med förr men än är det för tidigt att avtalspensionera den eller honom".

Björn Carlsson var en av arrangörerna den kvällen.

– Som arrangör laddar man alltid inför varje artistmöte. Så var det givetvis även på Lögarängen. Jag minns att "Jerka" gled in och var stencool. Han hängde omkring backstage, och var stencool. Sedan går han upp på scenen och lirar – och är stencool, säger Björn Carlsson.

– Coolast är ändå när han, innan extranumret är klart, kliver av scenen och glider in i sin bil med sina två hundar och drar. Mitt under pågående gig. Det sista han sa var: "Tjena".

Hur reagerade du på beskedet om hans bortgång?

– Det är sorgligt. Ännu en ikon som påminner om att våra dagar är räknade.