Klart: Två av Sveriges hetaste artister just nu klara för Cityfestivalen

"Promoe" Mårten Edh från Looptroop Rockers och soloartisten Oskar Linnros är klara för Västerås Cityfestivals stora scen på lördagen (1/7).

Looptrooparen, exvästeråsaren Promoe går på Mimerscenen redan klockan 19 30 och följs sedan av grammisbelönade rapparen Oskar Linnros kl 21 30. Just Looptroop valdes ju nyligen in i Swedish hall of fame.

Oskar Linnros är inte bara en av grundarna till electro-akten Maskinen men också producent åt artister som Seinabo Sey, Timbuktu och Veronica Maggio. Idag, fredag (12/5) släpper artisten nya låtsamlingen "Väntar", hans första nya släpp på fyra år då hans platinasäljande "Klappar ochSlag" kom (2013).

Nyligen släppte Linnros fristående singeln " Sitter på en dröm" i samarbete med Daniel Adams-Ray. Låten, med den medföljande kortdokumentären nådde över tre miljoner människor på några dagar.

Linnros har nyligen också släppt en spellista på Spotify.

–Det känns extremt bra att dela den här spellistan, det är en samling tidsdokument ur mitt liv där både mina sololåtar och artistsamarbeten får leva sida vid sida", säger Linnros i ett pressmeddelande.

Lyssna på Oskar Linnros här