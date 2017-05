Looptroop Rockers firar 25 år med 25 låtar

Västeråsbandet Looptroop Rockers firar sitt 25-årsjubileum i år med att släppa 25 låtar varje fredag under 25 veckor med start 28 april. Hitta den första låten här.

På sin hemsida skriver bandet att: "Det kommer att bli en karneval av låtar från LTR, Promoe, Embee och The Casual Brothers plus gästspel. Det är vår gåva från oss till er för allt stöd vi fått under alla år."

I mars 2017 valdes hiphopkvartetten in i Swedish Music Hall of Fame.

För Plus-kunder och prenumeranter: Looptroop om stöket på Råby och Bäckby: Det kan bli värre

Se även: Vimmel: Var du ute i helgen?