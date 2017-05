Rocknrollmaskinen JLT landar på Bankiren

Frontaren John Lindberg har hunnit fylla trettio och hans trio är aktuell med en åttonde skiva "Straight From The Heart". Det är tre år sedan förra albumet och fansen har väntat.

Musikaliskt har gruppen ena foten i klassisk rockabilly, den andra i modern rockmusik. JLT som streamats över 20 miljoner gånger på Spotify och gjort närmare 1 400 gig sedan 2005 går helt klart hem hos en bred publik. Så exempelvis har deras senaste album gått in topp 6 på svenska albumlistan.

Genom åren har John Lindberg Trio breddat sitt femtiotalsinspirerade rockabilly-sound med influenser från band som Led Zeppelin, The Sonics, Steve Earle, The Beatles och The Fabulous Thunderbirds. Man tittar samtidigt framåt och utvecklar ett modernare sound och blandar 1910 och 2016-tasrock.

– Vi har rest tillbaks till de känslor och skivor somn fick oss att gå igång på musik som barn. Det är som att födas på nytt, säger John Lindberg.

Är JLT:s nya vinylskiva färdigpressad kommer trion att göra ett framträdande på Skivbörsen (Global Living) innan Bankiren-konserten.

–Deras vinylskiva släpps 12/5. Men är den klar till på fredag kan de tänka sig att göra ett akustiskt gig sen eftermiddag hos oss, säger Kenth Ericsson, ägare till Skivbörsen i Västerås.