Storbesök i sommar på Kajen: Little Gerhard, Linda Gail Lewis och Gunilla Backman – plus diverse allsångskvällar

Carlsson på Kajen slår på stort för att fira tioårsjubileum. Tre konserter med superkändisar arrangeras på Elbakajen utöver de vanliga onsdagskvällarna på kajen.

Redan i juni dyker Little Gerhard som firar 60 år som artist upp (2/6).

30 juni rockar rock'n'roll-drottningen Linda Gail Lewis (26/8) loss på kajen och i augusti blir det musikalkväll med Gunilla Backman.

– Vi är extra stolta och glad över att kunna erbjuda tre kanonstora konserter i sommar som egentligen borde ske på Konserthuset, säger arrangerande Björn Carlsson.

Vidare blir det allsång sista söndagen i månaden med Leif Åhman och vänner och annat.

– Vi bjuder på fri entré, men uppmanar till stora sedlar i"hatten". If you know what I mean.

Sommarprogrammet inleds med Visans Vänner som firar Mors dag 28/5. 31/5 är det Ackes poporkesters tur att parta loss. Celebert besök av Little Gerhard & Rockfolket väntar 2/6. Därefter uppträder Sånggruppen @Seven 7/6, Body & Soul kör gospel 11/6, Sabina Serra & Marina Ström kör 14/6, Mint Condition 18/6, The Ryders 21/6.

25/6 blir det Allsång med Leif Åhman & vänner. 28/6 uppträder 4 Knektar & Moa, 30/6 rockar Linda Gail Lewis - Queen of Rock n Roll loss. 5/7 blir det Yxi Kaxi med Matti Koskinen & Fritte Fridolfsson. 12/7 underhåller Pär-Anders Fahlén, Björn Werngren och vänner, 19/7 Johan B Andersson, 26/7 Blended Bluegrass band. 30/7 blir det Allsång med Leif Åhman & vänner igen.

Augusti inleds med Gubbröra 2/8. 9/8 underhåller Berättarorkestern. 16/8 Hanna Sangemark. 20/8 arrangeras Bluegrass Jam. 23/8 underhåller Trio Kontrast. Musikalkvällen med Gunilla Backman är satt till 26/8. Dagen efter 27/8 blir det Allsång med Leif Åhman & vänner igen. 30/8 visar Sitting Ducks upp sig. Carlssons kafé band avrundar sommaren 6/9.