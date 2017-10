Thåströms turnépremiär hyllas – kommer till Västerås: "Fullständigt knäckande"

LÄS ÄVEN: Här är Västerås nya schlagerbar – värvar Blue Moon Bars "Dj Patrik"

Turnén, som kommer efter Thåströms senaste synth- och mindre dovtunga platta "Centralmassivet", kickade i gång i Lisebergshallen under onsdagen. Och möts av stora ord från flera recensenter.

"I ett mer eller mindre konstant och kompakt motljus låter man musiken bära hela föreställningen. Det är vackert, distinkt, kompakt", skriver GP:s Johan Lindqvist som ger Thåström en fyra i betyg och passar även på att kalla Thåström för rockpastor.

Aftonbladets Markus Larsson, som ger betyget fyra, kallar Thåströms uppträdande "bortom imponerande", "unikt" och menar att det var "omskakande" och "brutalt".

"Han har satt en nästan omöjlig standard för andra att följa, långt från alla kommersiella spelregler. Ingen annan svensk rockartist har i 38 år haft en lika hög verkshöjd. Och han är tack och lov inte färdig ännu", skriver han.

"Under nästan varje konsert med mannen jag sett senaste tjugo åren finns det åtminstone ett moment när den där känslan fullkomligt överväldigar en och Thåström i stunden är onåbar. I Göteborg kommer den tidigt. Under en fullständigt knäckande “Jag är en idiot” märker jag halvvägs in att jag skriker med som besatt. Sådan kraft har Thåström på toppen av sin förmåga", skriver Expressens Anders Dahlbom – som också delar ut en fyra i betyg.

25 november spelar han i Bombardier Arena i Västerås, vilket är turnéns tredje sista stopp innan den avslutas med två spelningar på Cirkus i Stockholm.