Västerås Sinfonietta vann grammis i kategorin "Årets klassiska" på kvällens förgala. Vid nomineringen sa orkesterchef Rikard Gateau så här i ett pressmeddelande:

– Än en gång har en av våra hustonsättare uppmärksammats av Grammisjuryn och det är verkligen hedrande och roligt att vi med Mats Larsson Gothe, dirigenten Fredrik Burstedt och Helsingborgs Symfoniorkester blivit nominerade – igen. Det är ju en fantastisk bekräftelse för stadens orkester Västerås Sinfonietta. Jag vill rikta ett särskilt tack till eldsjälen Erik Nilsson som vi hittills har producerat tio cd-skivor med, varav två nu blivit Grammisnominerade.

Sinfoniettan var även nominerad förra året men då vann Kungliga filharmonikerna.

Det blev Laleh, som inte kunde närvara på galan, som tog hem årets pop.

Laleh befinner sig i USA och kunde inte ta emot sitt poppris, utan skickade i stället en videohälsning.

– Tack så hemskt mycket jag är oerhört glad, sade hon.

Laleh har chans att ta hem flera priser under kvällen. Det blev Frida Hyvönen, även hon nominerad i flera kategorier, som knep priset för årets kompositör.

Anmälningarna till årets Grammis har rasat in. Juryn har inte haft det lätt, konstaterade Magnus Carlson inför musikfesten. Han leder galan, tillsammans med Maxida Märäk, och har utlovat en seriös och "värdig" afton. Den bjuder bland annat på uppgörelser mellan tungviktare som Kent, Zara Larsson och Freddie Wadling, om det efterlängtade priset som årets artist.

Bland andra Frida Hyvönen för "Kvinnor och barn", Silvana Imam för "Naturkraft" och Little Jinder för "Allting suger" är nominerade för årets album. Men frågan är om veteranerna Kent ligger bättre till, då deras "Då som nu för alltid" är bandets sista? Flera Grammisnomineringar har de i alla fall.

Laleh Pourkarim är en annan artist som potentiellt kan ta hem flera priser. Hon är nominerad som årets producent, årets kompositör och för årets låt. Men priset i den sistnämnda kategorin är det många som tävlar om, bland andra Frans med "If I were sorry", Håkan Hellström med "Din tid kommer" och Zara Larsson med "Ain't my fault". Kvällens gala ger alla svaren.

Grammisgalan direktsänds i Kanal 5.

FÖRGALANS VINNARE

Årets barnalbum: Emma Nordenstam: "Emma Nordenstams bästa barnlåtar"

Årets dansband: Sannex: "Din sida sängen".

Årets elektro/dans: Kornél Kovács: "The bells".

Årets hårdrock/metall: Ghost: "Popestar"

Årets jazz: Isabella Lundgren:Tonbruket: "Forevergreens".

Årets klassiska: Västerås Sinfonietta/Hso/Fredrik Burstedt: "Mats Larsson Gothe: Symphony No. 2"

Årets pop: Laleh: "Kristaller"

Årets kompositör: Frida Hyvönen

Grammis specialpris: Marie Ledin

NOMINERINGAR I URVAL

Årets album: Cherrie: "Sherihan", Frida Hyvönen: "Kvinnor och barn", Kent: "Då som nu för alltid", Little Jinder: "Allting suger", Silvana Imam: "Naturkraft".

Årets artist: Freddie Wadling, Kent, Tove Lo, Yung Lean, Zara Larsson.

Årets låt: Frans: "If I were sorry", Galantis: "No money", Håkan Hellström: "Din tid kommer", Laleh: "Bara få va mig själv", Mike Perry featuring Shy Martin: "The ocean", Miriam Bryant: "Black car", Peg Parnevik: "Ain't no saint", Samir & Viktor: "Bada nakna", Vigiland: "Pong dance", Zara Larsson: "Ain't my fault"

Årets nykomling: Albin Lee Meldau, Ana Diaz, Mike Perry, Sammy & Johnny Bennett, Yemi.

Årets producent: Amr Badr/Leslie Tay, Carl-Mikael "Gud" Berlander, Laleh Pourkarim, Ludwig Göransson, Niki & the Dove.

Årets textförfattare: Erik Lundin, Frida Hyvönen, Joakim Berg, Josefine Jinder, Zakarias "Zacke" Lekberg.

Årets kompositör: Ana Diaz, Frida Hyvönen, Laleh Pourkarim, Max Martin, Niki & the Dove.

Årets klassiska: Bengt Forsberg ”Neglected works for piano”, Cecilia Zilliacus & Lena Willemark ”Dansa”, Royal Swedish Orchestra & Lawrence Renes Franz Schreker ”Orchestral music from the operas”, Maytan/Klingberg/Lysell/Wijk/Hso/Stoehr och Amanda Maier: ”Violin concerto/Piano quartet/Tunes”, Västerås Sinfonietta/Hso/Fredrik Burstedt och Mats Larsson Gothe: ”Symphony no 2”.