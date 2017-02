Nu är det Clara Henrys tur att glänsa – som sångerska

Efter succéerna med Hasse Anderssons "Änglahund" i hårdrockstappning och David Lindgrens Mello-medley är det nu Clara Henrys tur att glänsa som mellanakt i Melodifestivalen.

Hon har fått lysande recensioner för sitt framträdande under fredagens generalrepetition.

”Clara Henry är i fokus den här veckan, och gör en grej ihop med Tess och Lina i Alcazar – ”Not a sinner nor a saint” med ny text riktad till tonårstjejer – det här var fint tycker jag! Fluffig discofeminism om att få lika lön och pension!” skriver Hanna Fahl på sin blogg.

”Det här är kvällens absolut högsta jubel hittills. Snyggt!” skriver Tobbe Ek på Schlagerbloggen.

När hon framträder, klädd i något som kan liknas vid en superhjältekostym, är det en barndomsdröm som går i uppfyllelse för programledarfyndet som började sin bana på Youtube.

– Jag dyrkar Alcazar, säger Clara Henry.

Under de två första deltävlingarna har publiken på plats jublat mer efter mellanakterna än efter tävlingsbidragen, så det ligger stora förväntningar på den tredje programledaren att nu briljera med sång och dans.

Vilket i sig är lite kul eftersom hon inte håller på med sång eller, eh, dans.

– Jag sjunger ju en del på egen hand, men har aldrig gjort det så här offentligt tidigare. Och jag har aldrig dansat i hela mitt liv. Jag tycker egentligen inte ens om att dansa, har liksom inte kontroll på min kropp. Men det kommer att bli svinbra, säger Clara Henry som bara var åtta år gammal när hon såg Alcazar i Melodifestivalen för första gången.

Nu kommer hon att uppträda med delar av bandet i ett Alcazar-nummer.

– Jag dyrkar Alcazar, kan jag meddela. Jag köpte den första skivan 2001, det är det år jag aktivt minns att jag började kolla på Mello. Då hade jag en liten anteckningsbok där jag satt och skrev ner låttitlar, artist och hur många poäng. Och så skrev jag tre ord, vad jag kände när jag hörde låten. Då var jag sju år. Jag var en nörd, redan då.

De har ju varit med i Melodifestivalen fem gånger. Vilken låt gillar du mest?

– Min favoritlåt av dessa är ju "Blame it on the disco", för de hissas ner i en enorm jävla discokula och så öppnas den och de ba "aaargh!" Det är så bra, det är så bra. Jag älskar. Jag tycker det är lite synd att de inte är med och tävlar i år.

Det här är alltså så bra det blir i din värld?

– Ja. Det här är så bra det kan bli. Det här är Melodifestivalen.

Mer om Clara Henry

Clara Susanna Henry, född 9 april 1994 i Gökskulla är en svensk bloggare samt programledare i radio och TV. Hon har 425 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal och hon har även haft en egen talkshow på Kanal 5 Play. 2015 debuterade hon som författare med boken "Ja jag har mens, hurså?" och hon är en av programledarna för Melodifestivalen 2017.

Hon har varit ungdomsreporter på Göteborgs-Posten, bloggat på Nöjesguiden, Veckorevyn och Devote samt videobloggar på Youtube. Hon har varit programledare för flera galor och höll i Uppsnack och Eftersnack på SVT Play i samband med Melodifestivalen 2017.

Clara Henry är även en radioprofil som sänt ett uppskattat sommarprogram, hon har varit resande reporter för Musikhjälpen, där Sveriges Radio är en av arrangörerna, hon har arbetat för Hallå P3 tillsammans med Linnea Henriksson och hon hade i somras en egen radioshow – Clara Henry i P3 – som direktsändes i P3 varje vardag under tio veckor.