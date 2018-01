Oscarsfilm kan sättas upp på Broadway

Musikalfilmen "The greatest showman" kan sättas upp på Broadway, skriver The Hollywood Reporter. Enligt Stacey Snider på produktionsbolaget 20th Century Fox är det filmens populära musik som lett till idén om en scenversion.

Huruvida filmens huvudrollsinnehavare Hugh Jackman ska göra rollen som PT Barnum även på Broadway är oklart. Men skådespelaren är van att stå på musikalscenen. Hugh Jackman har prisats för sin roll i musikalen "The boy from Oz" och varit värd för Tony Awards fyra gånger.

Även Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya och svenska Rebecca Ferguson syns i filmen.

"The greatest showman" har chans att tilldelas en Oscar för låten "This is me" under galan i mars.