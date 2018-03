Övergreppsanklagad dirigent får sparken

Metropolitan-operan i New York avskedar dirigenten James Levine sedan en utredning funnit "trovärdiga bevis" för att Levine har uppträtt "sexuellt kränkande", rapporterar The New York Times.

Levine stängdes av från sin tjänst i december, när det kom fram att han 2016 polisanmälts av en man för sexuella övergrepp. I samband med avstängningen startade operahuset den utredning som nu kommit fram till att det finns bevis för att Levine har kränkt och trakasserat människor både före och under den tid som han har arbetet vid operan.

Levine verkade som chefsdirigent på Metropolitan under 40 år och har dirigerat fler än 2 500 föreställningar. Han slutade som chefsdirigent i april 2016, men hade många framträdanden planerade under innevarande säsong.

James Levine har sedan tidigare nekat till anklagelserna.