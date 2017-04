Rockabillyscenen klar för årets Cityfestival

Under årets Cityfestival i Västerås spelas rockabilly lördag den 1/7 mellan klockan 19 – 23 på Stora gatan/Sturegatans scen.

Först ut på scen ärTop Cats (kl 19). Därefter spelar Go Getters (kl 20), The High Jacks (kl 21) och Louisiana Avenue (kl 22).

Om Top Cats kan berättas att de bjuder på modern rockabilly med pop och rocknrollkänsla. Bandet som slog igenom i dokumentärfilmen "Raggarliv" har medverkat i TV-program som Nyhetsmorgon, Bingo Lotto och Melodifestivalen.

The High-Jacks som startade som ett backup-band för the Queen of Rockabilly, Wanda Jackson har tagit SM-titeln i Rockabilly samt medverkat i olika TV-program.

Bandet Louisiana Avenue består av tre generationer musiker och har en förkärlek till New Orleans och musiken som spelas där.

The Go Getters är ett svängigt rockabillyband från Västerås. Under en typisk Go Getterskväll brukar folk dansa hejdlöst tack vare den starka, medryckande sång och mäktiga energi som alstras.

Stora gatan/Sturegatan-scenens övriga program är inte satta ännu.