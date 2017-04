Rocksuccé stannar till i Västerås

Alla som älskar Mark Knopfler och hans gamla Dire Straits har något att se fram emot. 21/04 dyker gänget bakom rocksuccén "A Tribute to Dire Straits" upp på Västerås konserthus med ”On the Swedish Night Tour”.

Det startade som en kul grej för det svenska coverbandet och har sedan fortsatt av bara farten. Om Dire Straits kan berättas att det bildades av Mark Knopfler, John Illsley, David Knopfler och Pick Withers 1977 och hann bli en pengamaskin under de år de uppträdde. Under världsturnén 1985-86 köpte tre miljoner människor biljetter, och bandet hann sälja över hundra miljoner plattor och släppa hits som ”Sultans of swing”, ”Walk of life” och ”Money for nothing”. Trots att de upplöstes för bra många år sedan fortsätter deras hits att inbringa stålar. I Västerås kommer vi att få höra en hel del nytolkar av de klassiska hitsen.