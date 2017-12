Lista: 20 Nintendo-spel du vill hitta i förrådet eller på loppis – kan vara värda tusenlappar

Under de senaste åren har värdet på gamla klassiska spel, till de tv-spelskonsoler som kom på 80- och 90-talet, ökat markant. Många lockas av den nostalgi som spelen innebär, eftersom många växt upp med barndomsfavoriterna Nintendo 8-bit (NES), Sega Master System, Super Nintendo (SNES) och Sega Mega Drive. Därför har vissa spel följaktligen också blivit eftertraktade dyrgripar, som samlare slåss om att komma över.

När det kommer till värdefulla gamla spel till tv-spelkonsoler dominerar Nintendo-spel kraftigt, helt enkelt för att Nintendo var stört och populärast på 80- och 90-talet. I denna artikel har vi därför valt att uteslutande granska Nintendo-spel, men fokus på NES och SNES (och till viss del Nintendo 64).

När det gäller värdet på ett spel är det flera aspekter som kan både höja eller sänka värdet – men skicket är självklart a och o. Helst vill samlare komma över helt oöppnade och oanvända spel.

Det samlare framför allt vill ha är ett komplett sett, med spelkassett, kartong, dammskydd och instruktionsbok/guide. Många kartonger och instruktionsböcker slängdes förr, eftersom många ansåg dem som onödiga och platsslukande. Därför är kompletta sett eftertraktade av samlare. Har du ett komplett sett i bra skick, som är svensksålt, kan värdet sticka iväg med flera tusenlappar – men om du bara har själva spelkassetten kan värdet istället ligga på bara några hundralappar.

Här är några faktorer som höjer värdet på ett spel:

● Bra skick: Helst i nyskick - inplastat, orört och ospelat. Gäller självklart även kartongen.

● Är svensksålt: Sök efter märkningen SCN, som innebär Skandinaviskt släpp. Titta även efter texten "Imported to Scandinavia by Bergsala AB, Kungsbacka, Sweden" på kartongen eller instruktionsboken.

● Komplett sett: Se ovan.

● En eftertraktad speltitel: Exempelvis om ett spel släpptes i limiterad specialupplaga, i liten upplaga, är en del av en populär spelserie, bara släpptes i vissa regioner (till exempel Skandinavien, USA eller Japan), rankas som väldigt bra, sålde väldigt dålig vilket medfört att få exemplar finns på marknaden, med mera.

Om du vill kolla upp hur mycket ett spelexemplar är värt är det alltid en bra idé att vända sig till närmsta tv-spelsbutik - om en sådan geografiskt finns i närheten. Annars kan du undersöka värdet på exempelvis Tredera, Blocket, Ebay, Spelsamlarbloggen, Retrospelbutiken och Retroplay. Om du nu skulle hitta ett värdefullt spel kan det dock finnas en poäng i att inte sälja det direkt, eftersom värdet under de senaste åren stigit kraftigt och föväntas fortsätta stiga.

HÄR ÄR SPELEN DU VILL HITTA I GÖMMORNA:

Notera att värderingen av spelen är ungefärlig och priset på respektive spel kan variera väldigt mycket beroende på exemplarets skick. Du kan både få mer och mindre för ett exemplar, än de pris som är satt här. Priserna är i synnerhet baserat på den svenska andrahandsmarknaden och ska det bli höga priser krävs det ofta att dedikerade samlare budar mot varandra.

NINTENDO 8-BIT (NES)

● "Mr. Gimmick" – Uppskattat pris: 10000-15000 kronor

En riktig raritet. Släpptes relativt sent till NES (1992) och då bara i Japan och Skandinavien. Är eftertraktad av många utländska samlare. Räknas som ett riktigt bra spel och har gott rykte i retrospelskretsar.

● "Spider-Man: Return of the sinister six" – Uppskattat pris: 10000-40000 kronor

Rankat som ett av de allra bästa NES-spelen någonsin. Spelet släpptes relativt sent till NES (1992) och har du en komplett set, med framför allt en tillhörande svensk A4-manual, kan du sitta på en dyrgrip.

● "The lion king" – Uppskattat pris: 2000-5000 kronor

Blev 1995 det allra sista spelet som släpptes till NES. Vid den tiden hade många redan köpt Super Nintendo och därmed slutat köpa NES-spel. Därför är spelet väldigt eftertraktat och svårt att få tag på.

● "Disneys Aladdin" – Uppskattat pris: 4000-10000 kronor

Det näst sista spelet som släpptes (1993) till NES och är därför svåråtkomligt och värdefullt - av samma anledning som "The Lion King".

● "Flintstones 2 - The Surprise At Dinosaur Peak" – Uppskattat pris: 3500-8000 kronor

Släpptes 1994 och precis som med fallen "Lion king" och "Disneys Aladdin" hade många då gått över till Super Nintendo.

● "Mega Man 4" – Uppskattat pris: 3000-7000 kronor

Släpptes 1991 och är därmed ovanligare och mer svåråtkomlig än föregångarna i Mega Man-serien. Samlare vill ha den kompletta Mega Man-samlingen och kan betala dyrt för det. Rankas generellt som ett väldigt bra spel.

● "Mega Man 5" – Uppskattat pris: 3500-8000 kronor

Precis som föregångaren. Är ovanligare och mer svåråtkomlig än föregångarna, del 1-3. Släpptes 1992. Samlare vill ha den kompletta Mega Man-samlingen. Rankas också som ett väldigt bra spel.

● "R.C. Pro-Am II" – Uppskattat pris: 5000-10000

Ett racingspel som släpptes 1993 i en mindre upplaga. Släpptes dessutom bara i USA och Europa. Därför är det också intressant för vissa utländska samlare.

● "The legend of Zelda" – Uppskattat pris: 500-2000

Det första spelet i omåttligt populära Zelda-serien. Finns en svensk A4-manual ökar värdet markant. Även "Zelda II: The Aventure of Link", det andra spelet i Zelda-serien, kan vara värdefullt.

● "Captain Skyhawk" – Uppskattat pris: 5000-15000

Ett shoot 'em up-spel som släpptes 1990 och är ett sällsynt och ovanligt spel. Finns en svensk A4-manual ökar värdet markant.

Ytterligare några värdefulla NES-spel: "Double Dragon", "Devil World", "Die Hard", "Jungle Book", "Castlevania" ( med 3 skruvar), "Maniac Mansion", "Star Wars", "Prince of Persia".

SUPER NINTENDO (SNES):

● "The legend of Zelda: A Link to the past" (Gold pack) – Uppskattat pris: 10000-30000 kronor

Anses av många vara ett av världens bästa spel genom tiderna. Den högst limiterade Gold pack-utgåvan, med unik kartong och guide, släpptes bara i Sverige och vände sig då självklart till dedikerade Zelda-fantaster. Få exemplar finns, vilket gjort att Zelda Gold Pack är något av en helig graal för Zelda-samlare och allmänt känt som det mest värdefulla svenska samlarspelet. Hittar du ett Zelda Gold Pack med tillhörande kartong och guide kan du skratta dig lycklig.

● "Mega Man X3" – Uppskattat pris: 4000-12000 kronor

Mega Man-serien är generellt väldigt populär och många av spelen räknas som riktigt bra spel. Mega Man X-serien, en uppföljande serie om en framtida Mega Man, rankas av många samlare väldigt högt och Mega Man-samlare kan betala dyrt för Mega Man X-spelen. "Mega Man X3", som till skillnad från sina två föregångare även släpptes på PlayStation och Sega Saturn, räknas som en riktig dyrgrip - men samtidigt är de två föregångarna också eftertraktade.

● "Soul blazer" – Uppskattat pris: 3000-7000 kronor

Ett sällsynt spel som släpptes i Europa 1994, som inte var en storsäljare. Är det första i Soul blazer-serien.

●"Castlevania 5: Vampires Kiss" – Uppskattat pris: 3000-7000 kronor

"Castlevania: Vampire's Kiss" är den europeiska regionversionen av vad som är känt i USA som "Castlevania – Dracula X: Rondo of blood ." Är ett av de spel i Castlevania-serien som är absolut svårast att få tag på, vilket självklart gör det till en dyrgrip bland Castlevania-samlare. Även "Castlevania 4" är relativt värdefullt.

● "Harvest moon" – Uppskattat pris: 2000-5000 kronor

Ett bra och eftertraktat bondgårdssimulatorspel som släpptes 1998. Är det första i " Harvest Moon"-serien.

● "Secret of Mana" – Uppskattat pris: 2000-6000 kronor

Ett väldigt bra och eftertraktat rollspel. Uppföljaren "Secret of Evermore" är också relativt eftertraktat och värdefullt.

● Super Metroid (Big box) – Uppskattat pris: 2000-7000 kronor

Anses av vissa, jämte "The legend of Zelda: A Link to the past", vara det allra bästa spelet till SNES. Har du ett svensksålt och komplett set, med tillhörande spelguide, har du en eftertraktad raritet.

●"Terranigma" – Uppskattat pris: 2000-5000 kronor

Ett actionorienterat äventyrsspel som bara släpptes i Japan och Europa. Därför är det i synnerhet eftertraktat av samlare från USA.

● "Earthbound" – Uppskattat pris: 2000-6000 kronor

Ett bra rollspel som inte släpptes i Europa, bara i USA och Japan. Här vill du hitta ett box-exemplar med den tillhörande scratch n sniff-guiden.

● "X-Zone" – Uppskattat pris: 2000-6000 kronor

Släpptes 1993 och var ett av de få spel som gjordes till ljuspistolen Super Scope, som var ett tillbehör till Super Nintendo.

Ytterligare några värdefulla NES-spel: "Super Punch Out", "Breath of Fire 2", "Super Mario RPG Legend of the Seven Stars", "Pocky & Rocky", "The Death and Return of Superman".

NINTENDO 64:

● "Conkers Bad Fur Day" (cirka 1500-3000 kronor), "Paper Mario" (cirka 1000-2000 kronor), "Banjo Tooie" (cirka 1000-2000 kronor), "Mario Party 3" (cirka 1000-2000 kronor), "Pokemon Stadium 2" (cirka 500-1500 kronor).

Källor: Tradera. Ebay. Gamereactor. Retrospelbutiken. Spelsamlarbloggen.