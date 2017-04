Svenska houseundret Nause klara för Cityfestivalen– kända från de internationella inneklubbarna

En av Sveriges största DJ-akter är klara för Cityfestivalens stora scen på Fiskartorget fredag 30/6 kl 23.

Med hits som "Dynamite", ”The World I Know”, "Head Over Heels”, ”Hungry hearts”, "This is the Song" och ”Made of” samt över 100 miljoner spelningar på Spotify och nomineringar Till Grammis och P3Guld har duon snabbt byggt en succékarriär.

Nause som spelar oavbrutet på de stora klubbarna världen över bildades av barndomsvännerna Jacob Criborn och Leonard Scheja som båda två har musiken hemifrån. Jacobs pappa är nämligen låtskrivare och Leonards pappa pianisten Staffan Scheja medan systern hans Rebecca ingår i houseduon Rebecca & Fiona.