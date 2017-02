Ebbot blir programledare i nytt SVT-program

Ebbot Lundberg – under 18 år sångare och frontfigur i Soundtrack of our lives – "blir kapten på en musikalisk båtresa ombord på skutan TS Westkust, med tolkningar du aldrig hört förut", som det står i pressinformationen inför det nya programmet.

I varje program ska Ebbot bjuda med sig tre artister som får ta med sig en speciell låt, ett soundtrack, som är starkt kopplat till en viktig händelse i deras liv.

– Det ska bli spännande att höra vilka låtar det blir, här finns det inga gränser, säger Ebbot Lundberg.

Läs också: Ebbot gäst hos Jonas Hallberg och Tony Irving i Camping queens i TV7

Vilka artister som blir gäster ombord på båten är ännu så länge hemligt men "både stora folkkära namn och smalare artister" utlovas.

Inspelningarna kommer att äga rum under juni månad, då TS Westkust lättar ankar från Göteborgs södra skärgård och sedan stävar norrut mot Smögen via nya hamnar varje vecka.

– Vi har länge letat efter en möjlighet att göra TV med Ebbot som är en fantastisk karaktär och artist, och vi ser verkligen fram emot att kunna erbjuda en riktigt underhållande upplevelse till tittarna, säger Christina Hill, programchef SVT, och fortsätter:

– Serien bjuder på samtal om toppar och dalar i livet och mynnar ut i laddade framträdanden.

Programmet kommer förutom samtal att innehålla spontana spelningar på oväntade platser och varje avsnitt avslutas med en konsert där alla artisterna tar plats på scenen inför publik.

– Jag ser fram emot detta och älskar verkligen de här ställena vi ska till. Jag har en stark koppling till alla platserna och det ska bli roligt att få visa mina vattenhål för artisterna som kommer, säger Ebbot Lundberg.

Ebbot tror att friheten av låtval kan bjuda på riktigt speciella tolkningar.

– Det ska bli spännande att höra vilka låtar det blir, här finns det inga gränser. Vi har alla låtar som är speciella för oss, säger Ebbot.

Serien, som ännu inte är namngiven, kommer att sändas under hösten i fem timmeslånga avsnitt på SVT1.

Mer om Ebbot Lundberg

► Torbjörn "Ebbot" Lundberg, född 26 februari 1966 i Västerås. Han började som sjuåring skriva Evert Taube-aktiga nidvisevalser vid sin elorgel, för att senare i livet sjunga och spela bas i svensk-norska punkbandet "Sure Tråkings Trio" (1981–1983) tillsammans med Patrik Caganis och Sondre Kvevik.

► Han var senare medlem och ledstjärna i rockbandet Union Carbide Productions tillsammans med bland andra Henrik Rylander, Björn Olsson och Patrik Caganis mellan 1986 och 1993.

► Mellan 1994 och 2012 var han sångare och frontman i Soundtrack of Our Lives.

► Numera är han aktuell som soloartist samt också med bandet The New Alchemy tillsammans med Per Svensson, Henrik Venant, Mats Gustafsson och Clay Ketter vars nya album släpps i sommar.

► 3 augusti 2012 debuterade han som sommarpratare i Sommar i P1. Ebbot Lundberg medverkade i 2013 års upplaga av TV4:s Så mycket bättre samt i Sommarkrysset i TV4 med sitt nya band Indigo Children (band). Hösten 2014 gjorde Ebbot berättarrösten till Sveriges Radios julkalender High Tower. Julen 2014 debuterade han som skådespelare i Peter Birros miniserie Viva Hate.