Loreens oro efter genrepet

Ända sedan det stod klart att Loreen gör comeback i Melodifestivalen har hon räknats som den största favoriten hos såväl experter som spelbolag.

Under fredagskvällens generalrepetition i Skellefteå Kraft Arena fick hon så till slut möta publiken för första gången. Ett möte som inte var utan känslor.

Jag blev nervös. Men samtidigt är det när man möter en publik som det blir på riktigt och jag känner mig också lycklig över att få dela med mig av det här, säger Loreen efteråt."Svårt nummer"

Genrepspublikens reaktion på hennes djärva "Statements"-nummer fick kanske inte arenataket att lyfta. Och Loreen berättar att hon är orolig över hur numret ska tas emot av tv-tittarna på lördagskvällen.

Det är min största oro, att man ska tro att jag vill hetsa fram någonting. Att jag vill vara hård. För det är inte alls min "approach". Jag vill tala min sanning, visa på hopp och kraft och förhoppningsvis visa på den kraft som vi människor har, säger hon.Det avancerade numret är inspirerat av allt från franska revolutionen till fotografiet av en kvinna som slår sin handväska i huvudet på en nazist.

Det är ett svårt nummer men jag vill inte underskatta min publik. Man pratar om att Melodifestivalen ska vara lätt och att det ska vara glatt, och absolut, det ska det vara. Men det kan vara det i kombination med djup, säger Loreen.

Kanonhaveri

Genrepet som helhet fortlöpte utan större problem. Artisterna lyftes av arenapubliken.

Det är alltid en härlig känsla, de ger mig väldigt mycket mer energi. Jag fick väldigt bra respons, och därför känns det ännu skönare, säger Wiktoria, som är deltävlingens andra favorit.Det största tekniska haveriet drabbade Axel Schylström – en av de kolsyrekanoner som används i hans nummer fungerade inte.

"The show must go on" när sådana grejer händer. För mig gjorde det ingen skillnad, säger han lugnt.Melodifestivalens fjärde deltävling sänds i SVT1 på lördag klockan 20.00.

FAKTA: STARTFÄLTET I SKELLEFTEÅ1. Jon Henrik Fjällgren featuring Aninia: "En värld full av strider" (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)

2. Alice: "Running with lions"

3. Les Gordons "Bound to fall"

4. Wiktoria: "As I lay me down"

5. Axel Schylström: "När ingen ser"

6. Sara Varga & Juha Mulari: "Du får inte ändra på mig"

7. Loreen: "Statements"