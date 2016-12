Magnus Uggla: "Jag var som en öppen bok"

Magnus Uggla är veteranen under årets "Stjärnorna på slottet". Han har redan spelat in en omgång av "Så mycket bättre" och var på förhand beredd på tuffa dagar. Men även om han ville prata öppenhjärtigt blev han överrumplad, för redan till frukosten kom han in på tunga ämnen.

– Man pratade om sin barndom och det var ganska jobbigt. Det var tur att jag hade spelat in sådana här program tidigare så att jag kunde trycka på startknappen och köra. Annars hade det nog blivit ganska stelt att berätta allt jag gjorde.

Har du varit så öppenhjärtig kring din barndom förut?

– Nej, inte i tv-sammanhang.

Det handlade mycket om föräldraskap för Magnus Uggla. Dels för att han berättade om sin barndoms längtan efter sina föräldrar. Dessutom kom han in på ämnet via sin version av Olle Ljungström-låten "Jag och min far", som handlar om hans egen far.

– Jag hade en väldigt bra relation till min pappa och älskade honom, säger han.Själv fick Magnus Uggla barn som ung och berättar för deltagarna om sin process att växa in i papparollen.

Men trots de allvarligare stråken hade Uggla det mest roligt. Ett av hans krav var att han inte skulle känna någon av de andra deltagarna sedan tidigare, eftersom han ville möta nya människor. Det började bra, med att han fick en blombukett av en av deltagarna.

– Det här är ju skådisar och jag känner inga skådisar så det blev ett möte för mig med en helt ny värld. Vi hade väldigt kul och gillade varandra och det är otroligt betydelsefullt om man ska kunna öppna sig själv.

Du sade innan att du skulle bryta om det blev för jobbigt. Gjorde du det?

– Nej, jag var som en öppen bok.

Magnus Ugglas program i "Stjärnorna på slottet" sänds 1 januari i SVT1.

Mer om Magnus Uggla:

Född 1954 i Stockholm.

Ständig provokatör som albumdebuterade med "Om Bobbo Viking" 1975 och har släppt sammanlagt 17 studioalbum.

Har även provat på livet som skådespelare i filmer som "G – som i gemenskap" (1983) och "Falsk som vatten" (1985).

Fick en jättehit med Olle Ljungströms "Jag och min far" efter "Så mycket bättre".